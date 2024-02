Osnabrück. Die A-Junioren von Munier Raychouni standen am Wochenende in Niedersachsen in der Pflicht - samt Improvisation, einem Verletzten und einer Gelb-Roten-Karte

Als Munier Raychouni am Samstagabend wieder in Jena angekommen war, steckte ihm nicht nur eine lange Heimreise in den Knochen, sondern auch ein fordernder Spieltag in Osnabrück. Entsprechend knülle war der Trainer der A-Junioren des FC Carl Zeiss Jena, als er die 400 Kilometer von Niedersachsen gen Ostthüringen mit den Seinen endlich hinter sich gebracht hatte.