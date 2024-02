Leipzig. Wie die Akteure des LC Jena ihr Abschneiden bei den deutschen Hallen-Meisterschaften bewerten, was ihre nächsten Ziele sind und wie Trainer Rico May das Dargebotene der Saalestädter beurteilt

Chantal Rimke zeigte sich sehr zufrieden – Finaleinzug, drei Stöße über 15 Meter und am Ende Platz acht. „Es war ein super Wettkampf“, resümierte die 18-jährige Kugelstoßerin des LC Jena, als sie noch einmal die deutschen Hallen-Meisterschaften der Leichtathletik in Leipzig Revue geschehen ließ. Doch es war nicht allein ihr eigenes Abschneiden, das die Sportgymnasiastin verzückte. Der Schützling von Petra Felke zeigte sich auch von der Stimmung während des Wettkampfs sehr beeindruckt: Das Publikum in der imposanten Quarterback-Arena habe die Athletinnen und Athleten lautstark unterstützt.