München. Satt des Weiterkommens in Sachen Play-offs wird es nunmehr eine alles entscheidende dritte Begegnung mit dem TSV München Ost geben.

Am frühen Sonntagabend war die Welt der USV Vimodrom Baskets Jena noch in Ordnung. Sehr in Ordnung sogar, schließlich gewannen die Basketballerinnen in München ihre zweite Play-off-Begegnung. Die denkbar spannende Partie zwischen den Saalestädterinnen und dem gastgebenden TSV München Ost mündete am vergangenen Wochenende in einem knappen 56:55-Sieg der Jenaerinnen. Ergo: Zu jenem Zeitpunkt hatte das Team von Thomas Fritsche die nächste Ausscheidungsrunde erreicht, da es zwei von drei möglichen Partien gewann.