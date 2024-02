Jena. Bei der Jena Darts Gala in der Sparkassenarena gaben sich am Sonntagabend einige Stars der Szene die Ehre.

Die schnellen Pfeile sind zurück in Jena. Bei der Jena Darts Gala in der Sparkassenarena gaben sich am Sonntagabend einige Stars der Szene die Ehre und wurden von zirka 2500 Zuschauern frenetisch gefeiert.

Diese feuerten, gut gelaunt und ausgefallen kostümiert, besonders den deutschen Giganten Gabriel Clemens und die Darts-Legende Raymond van Barneveld an. Aber auch andere Stars wie der Niederländer Dirk van Duijvenbode (Foto) oder die erfolgreichste Spielerin Fallon Sherrock waren bei den Autogrammwünschen sehr gefragt.

Einen ausführlichen Bericht zur Veranstaltung und viele bunte Fotos sind ab morgen auf unseren Portalen der TA, OTZ und TLZ zu sehen.