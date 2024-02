Eisenberg. Das Derby-Rückspiel zwischen Eintracht Eisenberg und Grün-Weiß Stadtroda bot reichlich Unterhaltung und auch einen verdienten Sieger.

Peter Dauel gab den Schamanen. Der Trainer von Grün-Weiß Stadtroda wusste den tiefen Stand der Sonne für sein Team zu nutzen – und so nahm er vor dem Wiederanpfiff im Eisenberger Schortental Andreas „Feingefühl“ Lelle zur Seite, um mit ihm ein Überraschungsmoment einzufädeln: Mit dem Signal schickte Lelle den Ball auf die Reise gen Eintracht-Tor. Keeper Nick Oertel wurde von dem wahrlich geschmeidigen und durch und durch unerwarteten Manöver gänzlich überrascht, zumal er in jenem Moment eine Idee zu weit vor seinem Kasten verweilte. Die Sonne wiederum, in die er gezwungenermaßen blicken musste, trug ihr ihr Übriges bei – wie es der Grün-Weiße-Plan vorsah.