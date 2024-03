Jena. Nur drei Tage nach ihrem unglücklichen Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach stehen die Fußballerinnen des FCC erneut in der Pflicht. Für ein Nachholspiel gastieren sie am Mittwoch beim VfL Wolfsburg II um den früheren FF-USV-Trainer Daniel Kraus.

Naturgemäß hallte die Enttäuschung über den verpassten Sieg am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach bei Florian Kästner nach. In der Nachspielzeit gelang den Fußballerinnen vom Niederrhein noch der Ausgleich zum finalen 2:2. Ergo: Zwei Punkte futsch.

„Ein derartiges Unentschieden fühlt sich immer wie eine Niederlage an“

„Ein derartiges Unentschieden fühlt sich immer wie eine Niederlage an“, sagte der Trainer des FC Carl Zeiss Jena am Montag. Doch bei aller nachvollziehbaren Enttäuschung, die der Coach keinesfalls exklusiv hatte, verwies er zuerst auf die positiven Aspekte der Begegnung: Sein Team sei gut in die Partie gekommen, habe wenig zugelassen und sich zudem Chancen erarbeitet. Insbesondere das Offensiv-Zusammenspiel von Luca Birkholz und Melina Reuter sei mitunter sehr ansprechend gewesen und letztlich auch für den Ausgleich zum 1:1 von Birkholz in der 42. Minute verantwortlich gewesen.

Traf in der 42. Minute zum 1:1: Jenas Luca Birkholz. © Peter Poser | Fußball 2.Bundesliga Frauen

Nach der Pause wiederum bediente die vormalige Torschützin Melina Reuter, die jedoch aus einer wahrlich verheißungsvollen Position scheiterte. Doch damit nicht genug: Florian Kästner erinnerte auch an den beherzten Distanzschuss von Bente Fischer, der schlussendlich der Ausgangspunkt für das anschließende Abstauber-Tor von Jette ter Horst war – es war der nunmehr fünfte Treffer der 21-jährigen Mittefeldakteurin. Der Ausgleich in der zweiten Minute der Nachspielzeit sei indes das Ergebnis einer mangelhaften Verteidigung gewesen, hielt der FCC-Trainer kritisch fest.

Am Montag standen alle Zeichen auf Regeneration: Radfahren und Yoga

Zeit zum Hadern bleibt Florian Kästner und seinen Spielerinnen jedoch nicht, bereits am Mittwoch ab 14 Uhr stehen sie beim VfL Wolfsburg II für einen Nachholtermin in der Pflicht. Am Montag, einen Tag nach dem undankbarem Remis, standen bei den FCC-Fußballerinnen um Kapitänin Merza Julevic alle Zeichen auf Regeneration: Fahrradfahren und Yoga. Dienstags indes widmeten sie sich zuerst der Videoanalyse, um anschließend 45 Minuten klassisch mit dem Ball zu trainieren, bevor sie dann am Mittwoch beizeiten gen Wolfsburg aufbrechen werden.

Hofft auf die noch greifbare Wut und Enttäuschung seiner Spielerinnen für die Begegnung gegen Wolfsburg am Mittwoch: FCC-Trainer Florian Kästner. © Jena | Fußball 2.Bundesliga Frauen

Florian Kästner hofft natürlich, dass seine Fußballerinnen die Enttäuschung und auch die Wut über die verlorenen zwei Punkte für die Partie gegen die Wolfsburgerinnen zu nutzen wissen - sie sei ja noch greifbar. Die Gasgeberinnen, die seit der vergangenen Saison vom früheren FF-USV-Trainer Daniel Kraus trainiert werden, empfangen die Jenaerinnen als Tabellen-Dreizehnter. Der Tatsache, dass das Team aus Niedersachsen auf einem Abstiegsplatz rangiert, schenkt der FCC-Trainer keine gesonderte Beachtung. Vielmehr erinnert er an das Spiel der Wolfsburgerinnen Anfang März gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München – 1:1 trennten sich beide Teams. sie hätten sich damals gut verkauft, urteilt der Coach.

Wolfsburg 90 Minuten das eigene Spiel aufdrücken

„Ausschlaggebend wird am Mittwoch sein, ob wir Wolfsburg während der gesamten 90 Minuten unser Spiel aufdrücken können – und nicht wie gegen Gladbach nur phasenweise“, sagte Florian Kästner, der nach dem Unentschieden am 17. Spieltag der 2. Bundesliga mit seinem Team auf Platz sieben rangiert.