Jena. Dank eines 2:0-Sieges über Tabellenschlusslicht TSG Hoffenheim II am letzten Spieltag wird das Team von Florian Kästner in der kommenden Saison wieder in der Bundesliga spielen.

Sie haben es geschafft: Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena sind wieder erstklassig - seit dem Sonntagnachmittag ist es amtlich. Am finalen Spieltag der 2. Bundesliga gewann das Team von Florian Kästner mit 2:0 gegen Tabellenschlusslicht TSG Hoffenheim II und verteidigte damit Platz zwei in der Tabelle, einen Aufstiegsplatz. Felicia Sträßer brachte die FCC-Damen in der 84. Minute in Führung, Josephine Bonsu (90. + 3) machte in der Nachspielzeit alles klar.