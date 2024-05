Jena. Es mangelte nicht an Spannung am finalen Spieltag der 2. Bundesliga. Erst in der 84. Minute konnten die FCC-Fans erstmals aufatmen, die im Gegensatz zum Trainer stets über die Spielstände von Turbine Potsdam und des SV Meppen Bescheid wussten. Der 25-Jährige verlängert indes bis zum Sommer 2027 seinen Vertrag und ist künftig der jüngste Trainer der Bundesliga.