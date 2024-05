Jena . Angeblich soll der Bundesligist mit der 33-jährigen Torhüterin in Verhandlung stehen. Vertragsverlängerung indes mit Mittelfeldspielerin Josephine Bonsu.

Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena sollen vor einem sensationellen Transfer stehen: Womöglich könnte ab der kommenden Bundesligasaison die langjährige Nationaltorhüterin Almuth Schult den Dienst zwischen den FCC-Pfosten verrichten - laut Bild-Zeitung.

Die nunmehr 33-Jährige, die zuletzt in der 2. Bundesliga das Tor des Hamburger SV hütete, absolvierte in Gänze 66 Länderspiele für die DFB-Auswahl und nahm an Europa- und Weltmeisterschaften sowie an den Olympischen Spielen 2016 teil. 2013 wurde sie mit Deutschland Europameisterin. Mit dem VfL Wolfsburg gewann sie zudem sechs Meistertitel und holte achtmal den DFB-Pokal. 2014 gewann sie mit dem Team aus Niedersachsen zudem die Champions League.

Seitens des FC Carl Zeiss Jena, der am finalen Spieltag der 2. Bundesligasaison 23/24 in das Oberhaus aufstieg, gab es bisher keine Stellungnahme zu der Personalie Schult. In der vergangenen Zweitligasaison hütete die 19-jährige Jasmin Janning das Gehäuse der Jenaerinnen und wusste zu überzeugen – unter anderem im DFB-Viertelfinale gegen den FC Bayern München fiel sie durch ihre Paraden auf.

Dafür verkündete der Bundesligist die Vertragsverlängerung von Mittelfeldspielerin Josephine Bonsu (24), die für ein weiteres Jahr an der Saale auflaufen wird. In der vergangenen Spielzeit erzielte die gebürtige Berlinerin sechs Tore für den FCC. „Es freut mich sehr, dass Josi auch in der kommenden Spielzeit bei uns sein wird“, sagte Trainer Florian Kästner mit Blick auf die Vertragsverlängerung seiner Spielerin.