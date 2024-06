Jena. Bereits das Hinspiel im November konnten die Kicker von Coach Daniel Sander für sich entscheiden - und damit sind sie das einzige Team der Liga, dem dergleichen gelang. Das spielentscheidende Tor erzielte indes ein Akteur, der sich von der ersten Mannschaft eigentlich schon verabschiedet hatte.

Kevin Nenz genoss den gar süßen Moment des Erfolgs. Es war offenkundig. Ja, der langgediente Kicker in den Diensten des SV Jena-Zwätzen kostete ihn in vollen Zügen aus, zumal er zweifelsohne die Kunst beherrschte, ein Tor – dazu noch ein spielentscheidendes – angemessen zu zelebrieren: Gekonnt ließ er sich nieder, um auf seinen Knien geschmeidig über den Rasen zu rutschen und dabei die Faust zu kredenzen – er hielt das Gleichgewicht. Ja, man hätte glauben können, dass er sein Fußball-Lebtag nichts anderes gemacht hätte, als derartig über die Fußballplätze der Region zu huschen. Und natürlich spielte es ihm ungemein in die Karten, dass der Rasen aufgrund des dezenten Regens feucht daherkam – keine Verbrennungen, keine Schürfwunden an den Knien. Das flutschte nur so …

In seiner gar heldenhaften Pose verweilte Kevin Nenz jedoch nicht sonderlich lange. Nur ein paar Augenblicke später hatte sich ein Großteil seiner Mitstreiter zu ihm an die Toraus-Linie gesellt, um ihn ausgiebig zu herzen – und das aus gutem Grund: Er hatte nicht irgendein Tor in irgendeiner Begegnung erzielt, sondern das spielentscheidende: Der nunmehr 32-jährige Offensivakteur hatte in der 82. Minute zum späteren 3:2-Endstand gegen Ligaprimus SV Schmölln 1913 getroffen – es war sein erstes Saisontor.

„Eigentlich sollte ich aufgrund meiner mangelnden Fitness nur 20 Minuten spielen“

„Eigentlich sollte ich aufgrund meiner mangelnden Fitness nur 20 Minuten spielen – das war der Deal. Doch es lief nicht so gut für uns, sodass ich bereits zur Halbzeit kam und dann auch noch auf der rechten Außenbahn“, sagte ein ausgelaugter, aber glücklicher Kevin Nenz nach dem Abpfiff. Eigentlich habe er sich vom Landesklasseteam gen dritte Mannschaft verabschiedet. Umso schöner sei es da, punktuell einzuspringen und zu helfen, sagte der Matchwinner, der jedoch nach dem Abpfiff auch betonte, dass es hie und da ganz schön zwicken würde: „Mir tut alles weh, und vor allem brennen meine Oberschenkel, denn ich habe sie mit Wärmesalbe eingerieben“, sagte Kevin Nenz, den in Zwätzen alle nur „Tonne“ nennen. Ein Überbleibsel aus Jugendtagen, für das ein gewisser Marvin Barich das Urheberrecht beansprucht.

Erzielte das alles entscheidende Tor der Begegnung: Kevin „Tonne“ Nenz. © Marcus Schulze

Und sein Tor? „Das war einfach nur ein überragendes Gefühl, obwohl ich Angst hatte, den Ball sonst wohin zu schießen, denn er sprang immer wieder ganz leicht, als er zu mir kam, doch zum Glück habe ich ihn dann perfekt getroffen“, resümierte Nenz, der nach dem Abpfiff von den Zwätzen-Fans ausgiebig bejubelt wurde. „Wir woll‘n die Tonne sehen! Wir woll‘n die Tonne sehen! …“, skandierten sie gar inbrünstig.

Zweimal lagen die Gastgeber am Samstag zurück, zweimal gelang ihnen der Ausgleich

Zweimal lagen die Gastgeber aus dem Norden Jenas am 28. Spieltag der Landesklasse zurück, zweimal gelang ihnen der Ausgleich: 1:1 durch Philipp Schäfer in der 19. Spielminute, 2:2 durch Axel Printschler in der 29. und dann schließlich das alles entscheidende Tor durch Kevin „Tonne“ Nenz in der 82. „Vielen Dank! Ihr seid einfach eine geile Truppe und habt euch die drei Punkte redlich verdient“, ließ Zwätzen-Coach Daniel Sander im obligatorischen Kreis nach der Landesklasse-Partie seine Spieler wissen. Dann übergab er das Kommando an Moritz Romanus, der sich die Seele aus dem Leib brüllte, bevor alle im Kollektiv das Zwätzen-Lied anstimmten. „Weil wir aus Zwätzen sind – Hallihallo …“

Gewohnt elegant: Zwätzens Markus „Strobi“ Strobel. © Marcus Schulze

Daniel Sander wiederum, für den es das vorletzte Heimspiel seiner Trainer-Vita im Norden Jenas war, hatte sich derweil auf die Trainerbank zurückgezogen, während seine Schützlinge sangen, sprangen und einander in den Armen lagen. In sich ruhend und bei einer Zigarette genoss der scheidende Trainer den Triumph über den Primus – zumal es der zweite in dieser Saison war: Bereits im Hinspiel Mitte November triumphierte er mit den Seinen über das Team aus der Knopfstadt – keinem anderen Team der Liga gelang dergleichen.

Philipp Schäfer war der beste Zwätzen-Akteur

„Was soll ich sagen? Das war eine ganz starke Leistung von den Jungs. In puncto Kampf haben sie heute vollends überzeugt – so einfach, so schön“, resümierte Daniel Sander, der auch daran erinnerte, dass er mit Moritz Romanus, Pascal Meudtner und Max Hesselbarth drei Spieler in seinen Reihen hatte, die vor der Landesklasse-Begegnung noch im Dienst der zweiten Mannschaft standen, die noch um den Verbleib in der Kreisoberliga bangen muss. Mit den drei Landesklasse-Protagonisten an Bord konnten das KOL-Team aus Zwätzen mit 3:0 über Schlusslicht SG Thalbürgel siegen und darf weiterhin hoffen.

Wer drei Punkte holt, darf auch feiern. © Marcus Schulze

Und dann gab es noch eine Personalie, auf die Daniel Sander und Marcel Rögner gleichermaßen verwiesen: Philipp Schäfer – er sei der beste Spieler in ihren Reihen an diesem Spieltag gewesen. „Er hat sich an vorderster Front aufgerieben, ein Tor erzielt und dann auch noch für Kevin aufgelegt – einfach nur überragend“, schwärmte Daniel Sander.

Philipp Schäfer wiederum hatte zu seiner Vorlage in der 82. Minute nach der Partie auch noch etwas zu sagen: „Wenn es nicht Tonne gewesen wäre, hätte ich nicht abgespielt – dann hätte ich selbst abgezogen.“