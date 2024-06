Jena. Lokalduell auf Kunstrasen, ein gesperrter Trainer und die Frage, ob die Grün-Weißen ihre Abschlussschwäche überwinden konnten.

Peter Dauel hält nicht viel von der Rolle des stillen Beobachters. Da der Trainer der Rod’schen Möhre am vergangen Spieltag mit einer mehr als diskutablen Gelb-Roten Karte ,,Innenraumverbot“ erhalten hatte, traf man ihn heute hinter dem Geländer am Rand des Spielfelds an. Seinen Anfeuerungsrufen hallten trotzdem ununterbrochen über den kleinen Kunstrasen in der Jenaer Oberaue. Zwar wusste der Schiedsrichter nichts von einem etwaigen Verbot, vorbildlich wurde die Strafe trotzdem verbüßt.

Seine Mannschaft hingegen zeigte ein stark verbessertes Spiel zu den Vorwochen, der SV Schott II kam nur vereinzelt vor das Tor der Stadtdroaer und wenn dies der Fall war, vereitelte der gut aufgelegte Niklas Padutsch jede Annäherung. Bei der Charakterisierung des Führungstreffer der Grün-Weißen widersprachen sich dann die Meinungen, der Liveticker beschrieb es als ,,Gammeltor“, der Torschütze Pascal Wollnitzke sowie Trainer Peter Dauel fanden es eigentlich recht ansehnlich, in jedem Fall stand es nach zehn Minuten 0:1 (10.) für Stadtroda.

Peter Dauel hätte sich wohl selbst gern eingewechselt

Die Partie verlief zwar die ganze Zeit zu Gunsten der Grün-Weißen, den Puls des Trainers beruhigte das allerdings in keinem Fall. Mehrere Male liefen Stadtrodaer Spieler auf das Tor der Schottianer, doch letztlich ein ums andere Mal fehlte die Ruhe und der kühle Kopf, um die Partie endgültig zu entscheiden - am liebsten hätte sich Peter Dauel wohl selbst eingewechselt, um endlich den Deckel draufzumachen.

Daher zitterte er hinter dem Geländer bis zum Schluss, auch weil Schott zum Ende mehr nach vorne investierte - irgendwie hätte es auch zum Saisonverlauf der Stadtrodaer gepasst, in dieser Partie noch den Ausgleich zu kassieren. Doch es kam anders, mit dem Schlusspfiff nutze Simon Fuchs seine dritte Eins-gegen-eins-Situation gegen den Keeper mit einem wunderschönen Lupfer ins lange Eck zum 2:0-Endstand (90.). Es war die erste Partie ohne Gegentor für die Grün-Weißen seit nunmehr fünf Spieltagen.

Theoretisch ist auch noch Platz drei für Grün-Weiß Stadtroda möglich

In der Theorie kann man sogar noch auf Platz drei bei der Endabrechnung schielen, dafür müssen aber natürlich die beiden nächsten Spiele gewonnen werden, gleichzeitig müssten die Konkurrenten schwächeln.