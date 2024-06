Jena. Steffen Geisendorf kündigte in der vergangenen Woche ein 50:50-Spiel an - und der SC Weimar und Thüringen Jena liefern sich ein solches. Letztlich vermiest das Team aus dem Osten Jenas den Gastgebern aus der Klassikerstadt die Aufstiegsfeier.

Hängende Köpfe nach dem temporären 1:3 gegen die Kicker aus der Klassikerstadt gab es allemal bei jenen aus dem Osten Jenas. Umso beeindruckender war das Comeback, welches die Männer unter der Leitung von Steffen Geisendorf beim kommenden Thüringenliga-Aufsteiger lieferten.

Schon zum Auftakt waren die Zeichen gegen den FC Thüringen Jena, einen Abpraller vom Pfosten verarbeitete Weimars Max Diener zur Führung in der dritten Minute. Doch dann begann der Stern von Jenas Fritz Meißgeier zum ersten Mal zu leuchten. Der A-Jugendliche, der neben Spielen in der U19 auch schon einige Spiele in der dritten sowie zweiten Mannschaft diese Saison absolviert hat, köpfte mustergültig zum 1:1 ein (7.). Ab diesem Zeitpunkt entwickelte sich ein Spiel mit offenem Visier auf beiden Seiten. Zwar waren die Hausherren laut Steffen Geisendorf „individuell eine Klasse besser“, der letzte Wille und die letzte Überzeugung fehlte aber auf der Heimseite. Die individuelle Überlegenheit wurde zwar spürbar beim Doppelschlag von Weimars Moritz Franz (50., 59.), der letzte fehlende Wille, allerdings in den darauffolgenden 30 Minuten auch.

Zweimal Meißgeier binnen sechs Minuten

Während sich die Weimarer wahrscheinlich schon auf die Aufstiegsfeier vorbereiteten, beschloss der junge Meißgeier diesem Gedankenspiel einen Strich durch die Rechnung zu machen. Was Moritz Franz auf Weimarer Seite in neun Minuten gelang, schaffte Fritz Meißgeier indes binnen sechs Minuten: in der 62. der Anschluss, in der 68. der Ausgleich. Dreimal Meißgeier, dreimal ein Sinnbild des Vereinskonzepts der Mannschaft vom Jenzigweg: Junge Spieler bekommen hier über die dritte und zweite Mannschaft den Einstieg in den Männerfußball. In der ersten Mannschaft sind die Gelegenheiten zwar eher rar, doch wie man sieht, zahlt sich das Vertrauen aus.

Weitere Treffer gab es nicht. Mit dem 3:3 und dem damit einhergehenden Punkt kann vor allem die Mannschaft von Steffen Geisendorf sehr gut arbeiten, der Anschluss an Pößneck und Greiz und der damit verbundene garantierte Klassenerhalt ist nunmehr mit drei Punkten in greifbarer Nähe. Und falls bei den kommenden Aufgaben ein Tor gebraucht wird, scheint man eine heiße Aktie in den eigenen Reihen kreiert zu haben.