Jena. Für das Team von Trainer Thomas Hurt stand am Freitagabend eine machbare Aufgabe in Bad Berka an. Warum diese gelöst wurde und welche Motivation es für die letzten zwei Saisonspiele gibt.

Vor der Rolle des Abstiegsgespensts an den letzten zwei Spieltagen boten die Kahlaer keineswegs eine gruselige Leistung beim Auswärtsspiel bei Einheit Bad Berka. In einem hochklassigen Landesklassespiel stand mit den Gastgebern eine Mannschaft auf der Gegenseite, die zweifelslohne eine überragende Offensive zu bieten hatte, jedoch immer wieder mit grausigen Abwehrleistungen auf sich aufmerksam machte.

Niklas Jahn scheiterte für Chemie Kahla vom Elfmeterpunkt

Obwohl die Gäste in der Anfangsphase keinen Zugriff bekam, erzielte Tim Moritz das 1:0 für die Kahlaer (10.). Dank des wieder einmal bestens aufgelegten Louis Stimmer im Tor konnte man die Führung auch in die Pause bringen, wobei Niklas Jahn vom Elfmeterpunkt auch auf 2:0 hätte stellen können, doch er scheiterte. Im zweiten Abschnitt glich Bad Berka dann nicht unverdient zum 1:1 durch Maximilian Möllers 16. Saisontor aus, dessen Junioren-Bundesliga-Erfahrung lässt sich eben nicht zu 100 Prozent verteidigen. Auf dem Platz wurden trotz aller Erfahrung die Beine merkbar schwerer, falls noch ein Tor fallen sollte, würde das wohl die Partie entscheiden. Die Rolle des Spielentscheiders nahm sich Kahlas Adrian Gleu an und netzte in der 85. zum 2:1-Endstand ein. Bad Berka fehlte indes die Kraft, um noch einmal zurückzukommen.

Chemie Kahla erklomm durch den späten Sieg den dritten Platz. Zwar gibt es für diesen keine extra TV-Gelder oder Koeffizienten Boosts, trotzdem ist das Ziel natürlich eine großartige Saison auf dem Treppchen gebührend abzuschließen. Sollte das noch nicht genug Motivation sein, wird das Team von Trainer Thomas Hurt entscheidend in den Abstiegskampf der Landesklasse eingreifen. In den beiden kommenden Spielen sind Apolda und Rositz die Gegner, welche um den letzten potenziellen Platz zum Klassenerhalt kämpfen. Kahla erwartet also zwei hochmotivierte Mannschaften - ein entspannter Abschluss der Saison sieht anders aus. Ob und wem die Kahlaer Hilfe zu Gute kommen wird, bleibt gespannt abzuwarten.