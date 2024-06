Jena. Ein letztes Mal kamen die A-Junioren von Trainer Munier Raychouni in der Konstellation mit dem 2005er-Jahrgang zusammen, um die Qualifikations-Begegnung für den DFB-Pokal zu bestreiten. Für einen Akteur mündete sein letzter Schuss für den FCC in einem Tor, drei andere hatten es nach der Begegnung in der Bachstadt indes sehr eilig.

Nach dem Spiel sprach Munier Raychouni mit jedem Spieler – mit jedem, der künftig nicht mehr zu seinem Team gehören wird; mit jedem, der künftig an anderer Stelle dem Fußball nachgehen wird …

Ja, am Freitagabend standen bei den A-Junioren des FC Carl Zeiss Jena alle Zeichen auf Abschied. Nach der Qualifikationspartie für den DFB-Pokal gegen den SV 09 Arnstadt, die die Kicker von Munier Raychouni souverän mit 4:0 (1:0) für sich entscheiden konnten, wurden auf dem Rasenplatz „Am Obertunk“ alle jenen Junioren verabschiedet, die aus Gründen des Alters künftig kein Bestandteil der Mannschaft sein werden. In Gänze verabschiedeten sich Munier Raychouni und sein Trainerteam von … Spielern, die allesamt das Geburtsjahr 2005 haben. Fünf davon werden jedoch künftig das Trikot Regionalliga-Teams des FCC tragen: Maxim Hessel, Hamza Muqai, Khalid Abu El Haija, Paul Krämer und Jannes Werner.

„Es war eine schöne Zeit: Zwei Jahre habe ich die Jungs trainiert und bin mit ihnen in die Bundesliga aufgestiegen – es sind tolle Jungs, und ich möchte die Zeit mit ihnen nicht missen und wünsche ihnen nur das Beste für die Zukunft“, sagte Munier Raychouni, der jedoch auch daran erinnerte, dass die Jahrgangs-Abschiede ein elementarer Bestandteil des Nachwuchsfußballs seien. Und ja, sie würden nichts selten mit Wehmut einhergehen.

Und das Begegnung gegen die A.-Junioren des SV 09 Arnstadt, die ab der kommenden Spielzeit in der Freistaat-Verbandsliga spielen werden? Munier Raychouni zeigte sich vollends zufrieden. Im Vorfeld hatte er durchaus Bedenken: Würden seine Spieler den Gegner womöglich unterschätzen? Letztlich seien seine Bedenken, seine Sorgen unbegründet gewesen. „Sie sind die Partie sehr konzentriert und auch sehr entschlossen angegangen – eben professionell“, resümiert der FCC-Trainer, der im Vorfeld besonders auf zwei Aspekte Wert legte: Konzentration und Emotionskontrolle. „Bei einer derartigen Ausgangslage wie der unsrigen, kann es schon einmal vorkommen, dass das höherklassige Team provoziert wird – von Gegenspielern, aber auch vom Publikum, doch in Arnstadt war das nicht der Fall. Alles lief sehr fair und auch sehr ruhig ab.“

Letztlich hätten seine Junioren über die Gastgeber, die ihre Saison als Kreisoberliga-Meister beendeten, verdient gewonnen. „Wir haben die Begegnung ganz klar dominiert, kaum etwas zugelassen und hatten uns bereits im Laufe der ersten Halbzeit sehr viel Torchancen erarbeitet – drei Pfostenschüsse und zwei Klärungen auf der Linie inklusive“, bilanzierte Raychouni mit vernehmbarer Zufriedenheit.

Für das erste Tor der Qualifikationsbegegnung war Fabio Ertmer (25.) verantwortlich. Im zweiten Akt bauten schließlich Nick Höfer (58.), Khalid Abu El Haija (64.) und Fritz Schröder (79.) die Führung der Gäste sukzessiv aus, die dank ihres Erfolgs in der Fremde sich nunmehr zum dritten Mal in Folge für den DFB-Pokal qualifiziert haben. Für das Team, aber auch für den FC Carl Zeiss Jena sei das eine tolle Sache, betonte Munier Raychouni.

Apropos Fritz Schröder. Nach seinem Torerfolg habe er ihn umgehend ausgewechselt, berichtete Munier Raychouni: „Damit war sein letzter Schuss, den er für den FC Carl Zeiss Jena getätigt hat, von Erfolg gekrönt“, sagte der Trainer über seinen Schützling, bei dem noch nicht spruchreif ist, wo er künftig spielen wird. „Er war in Jena, ging dann nach Wolfsburg, doch wir holten ihn zurück. Während der vergangenen beiden Jahre war er ein absoluter Leistungsträger und war bei mir immer gesetzt – ein toller Junge und ebenso ein toller Spieler mit einem super linken Fuß“, sagte der Coach über den Rechtsaußen.

Ach ja, drei Akteure hatte es nach der Partie recht eilig: Maxim Hessel, Paul Krämer und Kapitän Jannes Werner – und das aus gutem Grund: Sie brachen nach der erfolgreichen Qualifikationsbegegnung umgehend gen Kroatien auf. Wer den DFB-Pokal erreicht und auch seinen Vertrag für die Männermannschaft des FC Carl Zeiss Jena in der Tasche hat, darf auch Urlaub machen.