Bad Lobenstein. Im vorletzten Spiel als Cheftrainer des SV Jena-Zwätzen ging es für Daniel Sander mit den Seinen nach Bad Lobenstein.

Mit einem 13-Mann Kader reiste die Delegation aus Zwätzen ins Kosetal, schwer würde es sicherlich werden, doch die Möglichkeit auf Platz drei zu landen und die Möglichkeit, Coach Daniel Sander einen perfekten Abschluss zu bieten, schien Motivation genug zu sein.

Jene, die nicht bei der zweiten Mannschaft helfen sollten im Kampf gegen den Abstieg, starteten am Samstag. Auf der Bank nahm neben Amon Hochberg auch Pascal Meudtner zunächst einmal Platz - Letzterer sollte noch eine entscheidende Rolle spielen.

Nach einer recht ereignislosen ersten Halbzeit kamen die Zwätzener besser in die Partie und führten nach 51 Minuten durch einen Handelfmeter verwandelt von Kapitän Erik Tauch. Acht Minuten später wechselte Daniel Sander dann den personifizierten Sieg ein: 23 Minuten nach seiner Einwechslung setzte Pascal Meudtner zum Solo an, ließ alle blau gekleideten stehen und blieb auch vor dem Torwart eiskalt. Sein Trainer berichtete nach dem Spiel freudestrahlend, „dass er sich das einfach verdient hat“. Oftmals nur als Joker zu Einsätzen gekommen, entschied der 26-Jährige die Partie in Bad Lobenstein. Der Anschlusstreffer der Kosetaler durch Mike Gottschalk in der Nachspielzeit tat dabei nichts mehr zur Sache, 2:1 aus Sicht der Jenaer, drei Punkte, die noch interessant werden könnten mit Blick auf die (Abschluss)Tabelle.

Dort trennen Platz drei und Platz sieben nur zwei Punkte, rein rechnerisch ist nicht einmal der SC Weimar auf Platz zwei vor der Mannschaft aus Zwätzen sicher, aktuell auf dem vierten Platz. All die Rechenspiele nützen jedoch nichts, sollte man am kommenden Samstag nicht gegen Greiz gewinnen. Dort erwartet Daniel Sander „eine sehr starke Mannschaft“, der allerdings mit Blick auf die Ergebnisse gänzlich die Konstanz fehlen würde. Die „Wundertüte“ aus Greiz kommt somit zum letzten Akt der Ära Sander nach Zwätzen, ob es ein freudiger oder eher verhaltener Abschied ergebnistechnisch wird, bleibt abzuwarten.