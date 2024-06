Kahla. Bei einem 5:0 erwartet man wohl eine Lobeshymne auf einen Angreifer, doch der herausragende Akteur der Begegnung war jedoch ein Akteur aus der Defensive.

Kahla-Coach Thomas Hurt beschrieb ihn Mitte der Saison als, „abgeklärt, ruhig, zuverlässig“. Am Samstag lief Ian Tietze sogar mit der Kapitänsbinde in Abwesenheit von Peter Rauscher auf. Sicherlich auch ein kleines Abschiedsgeschenk, denn der beim FC Carl Zeiss Jena ausgebildete, 21-jährige Innenverteidiger bestreitet erstmal seine letzten Spiele für Chemie Kahla. Es sei ein herber Verlust, sagte Hurt.

Es ist kein Zufall, dass Kahla mit Weimar zusammen die beste Defensivreihe hat. Ian Tietze ragte aus der Viererkette der Kahlaer meist heraus: überlegter Spielaufbau und im richtigen Moment Akzente nach vorn – defensiv über alle Zweifel erhaben. Die Aufgabe, ihren jungen, aber ohne Frage überragenden Abwehrchef zu ersetzen, wird eine schwere für das Trainerteam um Thomas Hurt.

Das Spiel gegen Apolda, die um den Klassenerhalt kämpfen, geriet dabei etwas in Vergessenheit. Zwar kann man den Apoldaern ihren Willen nicht absprechen, jedoch war die Mannschaft aus Kahla vor allem in der zweiten Halbzeit sehr dominant. Zwei Tore vor der Halbzeit durch Niklas Jahn per Elfmeter (31.) und Maxim Haase (45.+1) stellten die Weichen auf Sieg.

Für Niklas Jahn geht es indes um die Torjägerkanone

Für Niklas Jahn geht es indes um die Torjägerkanone, mit 20 Toren ist er aktuell knapp vor Stadtrodas Rico Heuschkel. Zum Start der zweiten Hälfte dann ein Fehler im Spielaufbau der Apoldaer, Niels Frank (47.) bedankte sich und setzte allen Comeback-Chancen ein Ende. Ein Doppelschlag von Adrian Gleu binnen fünf Minuten (66., 71.) veranschaulichte die Überlegenheit dann auch auf der Anzeigetafel.

Die Rolle des Abstiegsgespenstes wiederum scheint den Kahlaern zu behagen, den kommenden Gegner Rositz hat das aufgrund dessen Niederlage in Greiz allerdings nicht geholfen. Am kommenden Samstag kann Chemie Kahla den Abstieg der Rositzer entscheiden oder zum Helfer für diese werden. Die Partie entscheidet den letzten Absteiger aus der Landesklasse, eine entsprechende Stimmung wird in Rositz erwartet. Doch mit der Abgeklärtheit eines Ian Tietze in der Hinterhand brauch Thomas Hurt sich gar nicht so viele Gedanken machen, mit der Sicherheit aus der Defensive heraus kann der dritte Platz und damit eine famose Saison endgültig fest gemacht werden.