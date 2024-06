Weimar. Dieses Mal sind es die Stadtrodaer, die dem SV Weimar einen Strich durch die Meisterschaftsfeier machen.

Revanche für das Hinspiel wurde aus Stadtroda gefordert, Schott II wollte den 8.Platz sichern.

Die Rod’sche Möhre kennt nur Sieg oder Niederlage. Als einziges Team der Liga hat die Mannschaft um das Trainergespann Peter Dauel und Christian Reimann kein Unentschieden zu Buche stehen. In Weimar deutete dann bis zur 86. Minute dann doch alles auf Remis hin, aber nein, nicht mit den Grün-Weißen.

Von Anfang an entwickelte sich ein munteres Spiel und die Story des Spiels schien auch schnell geschrieben: Dreimal scheiterte Simon Fuchs im Eins-gegen-eins am Keeper der Weimarer, an Max Stern. Die Chancenverwertung, das leidige Thema des FSV Grün-Weiß Stadtroda. 0:0 zur Pause, Rico Heuschkel brachte dann in der 55. Minute den Ball tatsächlich an Max Stern vorbei zum 1:0, nur damit sich die Stadtrodaer verdutzt anschauten, als Weimar nur zwei Minuten später nach tollem Zusammenspiel von Max Diener und Christopher Dam (57.) ausglichen. Moritz Franz brachte die Heimmannschaft aus Weimar dann mit einem Traumtor aus 20 Metern in Führung - das Abbrennen von Pyrotechnik sollte in der Landesklasse doch eigentlich kein Thema sein, Fackeln aus der Distanz in den Knick sind anscheinend aber doch erlaubt. Unbeeindruckt davon kam Stadtroda wieder zurück: 79. Minute, Rico Heuschkel unwiderstehlich zum Doppelpack.

Optimale Ausgangslage für Grün-Weiß Stadtroda hinsichtlich des letzten Spieltags

Ihre Remis-Abneigung unterstrichen die Gäste aus dem Saale-Holzland-Kreis dann auch gegen Weimar: Freistoß in den Strafraum, unfreiwillige Verlängerung wohl eines Weimarers - 3:2 (87.). Drei Punkte aus der Klassikerstadt mitgenommen, die Aufstiegsparty verhindert und das Podium in greifbarer Nähe - eine bessere Ausgangslage hätte man sich seitens der Grün-Weißen für den finalen Spieltag wohl kaum erträumen können. Und das all den bekannten Problemen zum Trotz: Chancenverwertung, Personalsorgen, Individuelle Aussetzer. Der FSV Grün-Weiß Stadtroda kann das i-Tüpfelchen am kommenden Samstag auf eine dann doch sehr starke Saison setzen.

Kein i-Tüpfelchen war die Leistung der Zweitvertretung der Schottianer beim Tabellenletzten aus Orlatal. Mit 1:6 (1:2) ging man auf dem kleinen, welligen Platz unter. Sollte vor einigen Wochen noch die tabellarische Stadtmeisterschaft in Angriff genommen werden, muss das Team um Trainer Andreas Kittner jetzt aufpassen nicht sogar noch auf Platz elf zu rutschen.

Beim Staffelsieger aus Schmölln kann nächste Woche Wiedergutmachung geleistet werden, um den 8. Platz der Landesklasse zu sichern.