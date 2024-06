Jena. Klassenerhalt am vorletzten Spieltag, ein respektables 2:2 zum Abschluss in Bad Berka - trotz aller positiven Energie, die beim FC Thüringen Jena aktuell spürbar ist, steht das Trainerteam um Steffen Geisendorf vor einigen Herausforderungen für die neue Saison.

Das 2:2 in Bad Berka war ein ,,Spiegelbild der Saison“ verriet Steffen Geisendorf im Rückblick auf das Wochenende. Viele Chancen, großartige Einsatzbereitschaft, nicht unbedingt selbstverständlich am letzten Spieltag, trotzdem bekam man in der Nachspielzeit das 2:2.

Positiv hervorzuheben seien die Debüts beziehungsweise weiteren Einsatzminuten für die A-Jugendlichen Fritz Meißgeier, Lucas Birkner und Simon Richter, betonte Geisendorf. Lucas Birkner erzielte gar gleich sein erstes Saisontor im zweiten Einsatz. Diese kleinen Erfolgsstorys im Sinne des Vereinskonzepts sei allerdings auch fast zwingend notwendig, denn mit Maximilian Enkelmann und Chris Lüneberg verlassen zwei weitere Stützen der einstigen Aufstiegself den FC Thüringen Jena, gab der Coach zu bedenken.

Eine Möglichkeit für die Next Generation, ihr Können zu beweisen. Ziel sei erneut der Klassenerhalt, welcher wahrscheinlich noch einmal eine Stufe schwerer werden wird, prophezeite Steffen Geisendorf.

Klassenerhalt bleibt das anvisierte Ziel - auch für die kommende Saison

Doch beim FC Thüringen vertraut man auf das hauseigene Konzept, Eigengewächse bis hin zur Landesklasse nachhaltig zu entwickeln. Alle ,,Höhen und Tiefen“ dieses Credos erlebe man mit, sagte Steffen Geisendorf. Die gute Entwicklung über die Saison hinweg mit nur drei Niederlagen in der Rückrunde und acht zu null Spielen gebe ihm Hoffnung auf eine Fortsetzung der Erfolgsstory.

Verbesserungspotential sieht Steffen Geisendrf vor allem in der Torausbeute, ein zentraler Punkt auch in Hinblick auf die Vorbereitung, an dem man arbeiten müsse. Ansonsten habe man die Erwartungen exakt erfüllt - man sei zufrieden am Jenzigweg.

Und selbst wenn es nicht gut laufen sollte am Anfang der Saison, beim FC Thüringen Jena verliert niemand den Kopf, Nachhaltigkeit und eine gesunde Vereinskultur sollen auch weiterhin den Weg zum Erfolg ebnen. Man darf gespannt sein, ob nicht vielleicht doch der ein oder andere Neuzugang den Weg in Steffen Geisendorfs Mannschaft findet, um die verjüngte Mannschaft tatkräftig zu unterstützen.