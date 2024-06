Jena. Am Ende macht die Witterung den Organisatoren und Teilnehmern des 8. Stadtwerke Streetball-Cups einen Strich durch die Rechnung - zumindest einen kurzen

Am Ende macht die Witterung den Organisatoren und Teilnehmern des 8. Stadtwerke Streetball-Cups einen Strich durch die Rechnung - einen kurzen zwar, dennoch für den Turnier-Samstag maßgeblichen. Statt der erhofften Sonne, milden Temperaturen und hitzigen Duellen auf dem Asphalt rund um die Sparkassen-Arena sorgten Regen und Sturm für einen vorzeitigen Umzug in den metecno court. Während dieser unfreiwillige Ortswechsel die Motivation und Spielfreude der 18 teilnehmenden Mannschaften nicht trüben konnte, präsentierten sich die 80 Akteure auch auf dem Parkett der Burgauer Trainingshalle von ihrer besten Seite.

Unfreiwilliger Ortswechsel in metecno court

Mit je neun Teams in den beiden Kategorien U15 und U18 blieb ganz sicher noch genügend Luft nach oben. Auch hier dürfte die Witterung ein nicht unerheblicher Faktor gewesen sein. Für optische und musikalische Unterhaltung sorgte die Hip-Hop und Jazz-Tanzgruppe „Beatroots“ von der Tanzschule Näder. Während sich in der jüngeren Altersklasse U15 das Team 1 der Mitteldeutschen Auswahl aus Sachsen und Sachsen-Anhalt durchsetzen konnte, landete eine Thüringer Auswahl der Schützlinge von Tino Stumpf und Oliver Golla auf dem 2. Platz. Das Treppchen komplettierte Team 2 der MDA, einer Spielgemeinschaft auf Chemnitz, Leipzig und Halle. Im älteren Jahrgang blieb der Turniersieg indes im Freistaat. Eine gemixte Auswahl des Thüringer Basketballverbandes - bestehenden aus Jenaer und Gothaer Jungs - griff sich den Pokal des Gewinners, während eine bunt zusammengewürfelte Jenaer NBBL-Auswahl von Medipolis SC Jena den 2. Platz belegte. Auch der durch die „BasketBrawler“ aus Jena erkämpfte 3. Rang verblieb letztendlich an der Saale.„Ich denke, dass wir unabhängig von der kurzfristigen, witterungsbedingten Verlegung in die Trainingshalle ein positives Fazit ziehen können,“ sagte Tristan Lindner aus dem Organisationsteam von Medipolis SC Jena. „Der eng getaktete Zeitplan ließ es nach der Mittagspause zwar nicht mehr zu, um auf die ursprünglich geplanten Freiplätze des Arena-Areals zu wechseln. Dennoch haben sich auch auf Parkett der Trainingshalle spannende und umkämpfte Begegnungen entwickelt, in denen alle Teilnehmer an ihr Limit gehen mussten“, so Lindner abschießend. red