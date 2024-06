Eisenberg. 27 Jahre lenkte Mike Weber als Vereinschef die Geschicke von Eintracht Eisenberg, doch mit dem Ende der Saison legte er sein Amt nieder. Im Gespräch erinnert sich der 57-Jährige an die schönsten Momente auf und auch neben dem Feld, an Akteure, die ihn über drei Jahrzehnte begleiteten und auch eine Begegnung mit einem sehr sympathischen Welt- und Europameister im Schortental.

Herr Weber, unmittelbar nach dem finalen Spieltag in der Landesklasse, sind Sie mit einem Großteil des Teams von Eintracht Eisenberg gen Mallorca geflogen – haben Sie einen Ohrwurm mitgebracht?

Die Musik in den Clubs war entsetzlich laut, ich habe kaum etwas verstanden, nur irgendetwas mit Inselfieber ist mir Erinnerung geblieben …

Und war es wild? Fußballer sind ja für ihre Feieraktivitäten berüchtigt – insbesondere, wenn sie als Teams auf Malle unterwegs sind.

Nein, nein. Es haben sich alle benommen. Es war einfach nur schön und auch während der Partys hielt sich alles im Rahmen, zumal es ja nur drei Tage waren, Montag bis Mittwoch …

Herr Weber, 27 Jahre haben Sie als Vereinsvorsitzender die Geschicke des Vereins gelenkt – warum ist es jetzt Schluss?

Es ist einfach an der Zeit gewesen. Es muss jetzt einfach eine neue Generation im Schortental nachrücken, ein neuer Input eben – zum einen. Zum anderen habe ich gespürt, dass ich nach all den Jahren auch etwas amtsmüde geworden bin, zumal ich mit dem Verein fast alles erreich habe, was ich mir einst vorgenommen habe ….

Was hatten Sie sich einst vorgenommen?

Es gab eine Zeit, in der träumten wir im Schortental von der Landesklasse, doch dann sind wir 2014 sogar bis in die Thüringenliga vorgestoßen. Sieben Jahre waren wir ein Bestandteil des Oberhauses und konnten Eisenberg im gesamten Freistaat repräsentieren. Das war eine schöne und natürlich auch aufregende Zeit samt Höhen und Tiefen. Ich gehe fest davon aus, dass all jene, die während jener Jahre dabei waren, sich gern an unsere Reisen in Sachen Fußball durch ganz Thüringen erinnern werden. Ich bin sogar der festen Überzeugung, dass nicht wenige ihre schönste Zeit im Schortental hatten – sportlich, aber auch in emotionaler Hinsicht. Das Schortental stand stets für Leidenschaft und für Emotionen.

Die Spielstätte hatte sich während der vergangenen Jahre unter ihrer Ägide auch ungemein gewandelt – man kann getrost von einem Fußball-Kleinod sprechen.

Das kann man. Zuerst haben wir den Sozialtrakt neugebaut, anschließend den Kunstrasenplatz in Angriff genommen, dann den Rasenplatz rekultiviert. Darüber hinaus gelang es uns, die Gastronomie wieder zu beleben – jahrelang war die Kaminstube verwaist. Letztlich kann man das Schortental getrost als Gesamtpaket charakterisieren – irgendwann hat einfach alles gepasst und wir konnten diese Mischung aus Fußball, Gastronomie und reichlich Natur unser Eigen nennen.

Von klein auf im Schortental: Mike Weber ( hintere Reihe, Mitte) während seiner Anfänge bei der BSG Möbelkombinat Eisenberg. © OTZ | Mike Weber

1997 übernahmen Sie das Amt des Vereinsvorsitzenden – was hat sich seitdem geändert?

Damals war vieles einfacher zu bewerkstelligen, aber mitunter war es auch chaotisch. Die Strukturen, auf die wir heute zurückgreifen können, waren damals höchstens rudimentär vorhanden. Letztlich haben wir es einfach wachsen lassen, wir sind ja nicht von null auf hundert gestartet.

Wir?

Ich habe das ja alles nicht im Alleingang bewerkstelligen können - um Gottes Willen. Ohne ein Team im Hintergrund wäre das alles gar nicht machbar gewesen. Enrico Schneider, der immer meine rechte Hand war, und unser Schatzmeister Ralf Thomas sowie Henry Zipfel haben ebenso zu unserem Aufstieg beigetragen. Zu den beiden gesellt sich aber noch eine vierte Person …

Die da wäre?

Dabei handelt es sich nicht um eine Person im klassischen Sinne – ich rede von der Stadt Eisenberg. In all den Jahren hatten wir als Verein eine sehr solide, eine sehr gute Beziehung zur Stadt, was auch daran lag, dass wir uns keinen Utopien hingegeben haben. Wir wollten keine Tribüne für 5000 Zuschauer oder Ähnliches bauen. Ja, man kann getrost sagen, dass der Verein und der Vorstand sich den Respekt der Stadt Eisenberg und auch bei all den anderen Partnern sukzessiv erarbeitet haben. Wir haben zwischen 70 und 80 Sponsoren, die der Eintracht seit Jahren zur Seite stehen – vieles wäre ohne sie nicht umsetzbar gewesen. Doch damit sie uns unterstützten, mussten wir nach Innen und nach Außen souverän auftreten. Außerdem darf man nicht vergessen: Ein Fußball-Verein ist weitaus mehr als nur die erste Mannschaft. Letztlich fängt er bei den Bambini an. Es gab Jahre, da hatten wir große Probleme, großen Lücken im Nachwuchsbereich, doch auch das ist nunmehr Vergangenheit. Gleichzeitig besteht auch immer die Gefahr, dass man einen Verein mit einer einzigen Person gleichsetzt, doch einen Verein am Leben zu halten, ist immer eine Teamleistung – wie im Fußball.

Sind Sie in die Rolle des Vorsitzenden hineingewachsen?

Natürlich, zumal ich das Amt damals ja geradezu blauäugig übernommen habe. Wenn ich ehrlich bin, weiß nicht einmal genau, warum ich es machte – damals war ich gleichzeitig Trainer, Kapitän und dann auch noch Vereinsvorsitzender. Wie ich bereits erwähnte: Die Strukturen, wie wir sie heute kennen und mitunter als selbstverständlich wahrnehmen, gab es damals nicht, doch wir haben sie so nach und nach aufgebaut. Die Grundlage dafür war jedoch, dass es sportlich lief.

Überglücklich: Mike Weber im Jahr 2014, als Eintracht Eisenberg in die Thüringenliga aufstieg. © Jens Henning | Jens Henning

Herr Weber, über ein Vierteljahrhundert standen Sie an der Spitze von Eintracht Eisenberg – was war Ihr schönster Moment?

Es gibt zwei Momente, die ich mein Lebtag nicht vergessen werde. Zum einen der Aufstieg in die Landesklasse unter meiner Regie im Jahr 2009 . Der Aufstieg selbst gelang uns in Nöbdenitz, gut 400 Eisenberger Fans sind damals mitgereist. Vor ein paar Tagen hatten wir im Schortental ein sogenanntes Legenden-Treffen, an diesem nahmen auch einige Spieler des damaligen Teams teil – und auch bei ihnen ist dieser Aufstieg immer noch omnipräsent. Wir alle wollen diesen Erfolg niemals missen.

Und der andere?

Das war unser hochdramatischer Klassenerhalt in der Saison 2017/18 – am letzten Spieltag gelang uns gegen Wacker Gotha dank eines Kopfballs von Marius Mücke zum späteren 2:2 der Verbleib in der Thüringenliga. Nach der Hinrunde hatten wir lediglich zehn Punkte und dümpelten abgeschlagen am Tabellenende herum. Gefühl war es ein Ding der Unmöglichkeit, doch irgendwie schafften wir es. Das Gefühl, welches mich überkam, als Marius kurz vor Ultimo in der Fremde traf, kann ich kaum in Worte fassen – eine Mischung aus Glück, Freude, Euphorie, Wahn- und auch Irrsinn. Das gibt’s nur beim Fußball.

Welche Spieler haben bei Ihnen einen bleibenden Eindruck bei Ihnen hinterlassen?

Marius Mücke, Ronny Böhme und Maik Berger – ich trainierte sie bereits, als sie noch bei den A-Junioren waren. Ihre Entwicklung verfolgen zu dürfen, war sehr dankbar. Dazu gesellen sich noch meine tschechischen Freunde Tomas Zimmermann und Tomas Hora aus unseren Landesklasse-Tagen und natürlich mein langjähriger Freund und Wegbegleiter Alexander Stäps. Doch natürlich gebe es noch so viele andere zu nennen.

Danny Müller, Ihr langjähriger Kapitän?

Natürlich, Danny Müller - ein Malocher vor dem Herrn und ein unglaublicher Motivator. Er hat nie aufgegeben und nicht selten noch das entscheidende Tor gemacht - als Innenverteidiger. Wenn man so will, war er unser Sergio Ramos. Wenn man 18 Danny Müller im Kader hätte, bräuchte man sich um den Ligaverbleib keine Sorgen machen. Man könnte gar nicht absteigen.

Und Trainer?

Thomas Lässig, ganz klar, und natürlich Jan Behling (nunmehr Gründig, Anmerkung der Redaktion) – er hat die Eintracht ungemein geprägt. Er hat einen modernen Ton kultiviert und verstand es zudem, die jüngeren Spieler abzuholen und mitzureißen – das hat einfach gepasst. Man kann ihn getrost als Erneurer im Schortental charakterisieren. Das war eine schöne Zeit, als er die Geschicke der Eintracht lenkte.

Was ist mit Ralf Prieger?

Ralf ist einfach ein cooler Typ und vor allem auch ein Freund, der den Fußball lebt und stets Gewehr bei Fuß stand, wenn man ihn gebraucht hat – das ist keine Selbstverständlichkeit.

Ein (Fußball)-Leben für für die Eintracht aus Eisenberg: Mike Weber. © Marcus Schulze | Marcus Schulze

Herr Weber, Sie waren ja nicht nur Vereinsvorsitzender und Trainer, sondern haben auch selbst gespielt: Die Legende besagt, dass Sie 1974 erstmals das Schortental betraten?

Es kann gut sein, dass ich bereits zuvor im Schortental war, immerhin stamme ich aus Eisenberg, doch ich war sieben Jahre alt, als ich meinen ersten Spielerpass bekam – und das war tatsächlich 1974.

Was bedeutet Ihnen eigentlich das Schortental?

Es ist ein Ort, der mich von klein auf in seinen Bann gezogen und auch ungemein geprägt hat – und so wird es immer bleiben. Als Kinder sind wir dreimal in der Woche mit den Fahrrädern dorthin gefahren – für uns Knirpse war das immer eine weite Strecke, denn es liegt ja etwas abschüssig. Man muss es einfach erleben – und das ist keine exklusive Wahrnehmung meinerseits. Nachdem wir in die Landesklasse abgestiegen waren, habe ich von einigen Vereinen gehört, dass sie sich darauf freuen, endlich wieder im Schortental spielen zu können.

Was ist Ihre erste bewusste Erinnerung an die damalige BSG Möbelkombinat Eisenberg.

Ich weiß noch, dass ich mein erstes Spiel in Rockau bestritt.

Und wissen Sie noch, wie es ausging?

Wir gewannen 4:0.

Sie waren doch Zeit Ihres Lebens Offensivspieler – waren Sie bei ihrer Premiere in puncto Tore erfolgreich?

(lacht) Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, müsste ich zwei Tore erzielt haben.

Auch als heranwachsender Kicker war Mike Weber (links) natürlich im Schortental zugegen - sein Debüt bei den Männern war nur eine Frage der Zeit. 1984 war es schließlich so weit. © OTZ | Mike Weber

Sie haben Fußball in den 70ern, den 80ern und auch noch in den 90ern gespielt – wie hat sich Ihres Erachtens der Fußball verändert?

Es liegt mir fern, darüber zu urteilen, ob der Fußball zum einen Zeitpunkt besser war als jener, der zu einem anderen dargeboten wurde. Zweifelsohne hat sich mit Blick auf die reine Spielanlage oder die Athletik einiges geändert. Was jedoch ein großer Unterschied von einst zu heute ist: Früher war die Identifikation mit einem Verein viel größer als heute. Damals in den 70ern, 80ern und 90ern gab es kaum einen Spieler, der aller zwei Jahre für einen neuen Verein auflief. Damals hatte die Mehrheit während ihrer aktiven Zeit für einen oder maximal für zwei Vereine gespielt. Außerdem stammten alle aus einer Region, aber natürlich waren die Rahmenbedingungen auch ganz andere. Wenn ich allein an die Mannschaft von 1990 mit Peter Körbs, Peter Messerschmidt, Ralf Prieger, Ronald Linß und Steffen Kriesel denke – auch wir waren gierig, aber nicht in materieller Hinsicht. Wir waren gierig nach Fußball und Erfolgen.

Sie haben etliche Spieler kommen und gehen gesehen – wie tickt Ihres Erachtens die heutige Spielergeneration?

Nicht wenige haben Ansprüche und Erwartungen, nicht immer sind sie gerechtfertigt. Fakt ist aber: Ab der Thüringenliga steigen die Kosten. Generell gilt: Je höher man steigt, desto professioneller muss man werden. So seltsam es klingen mag, doch in gewisser Weise bin ich froh darüber, dass wir wieder in der Landesklasse spielen, denn für das Miteinander im Team und auch im Verein war es ein Schritt nach vorn – alles ist ein stückweit einfacher, ein stückweit regionaler geworden und auch die Kosten sind bemerkbar zurückgegangen. Was passieren kann, wenn sich ein Verein übernimmt, hat man doch bei Wacker Nordhausen gesehen. Letztlich gilt auch für den Fußball in unseren Sphären: Ich kann nur das Geld ausgeben, das ich habe – wie bei einer Firma. Außerdem sollte es ein Hobby bleiben, wenn auch ein wunderschönes.

Was war eigentlich Ihr schönster Moment als aktiver Fußballer?

Ich muss 12 oder 13 Jahre alt gewesen sein, als wir mit der Kreisauswahl Eisenberg bei der Bezirksspartakiade in Gera die Auswahl des FC Carl Zeiss Jena geschlagen haben. Am Ende lautete der Endstand 2:0. Doch damit nicht genug: Wir gewannen auch das gesamte Turnier, und ich war der Kapitän der Kreisauswahl – das hat sich sehr gut angefühlt.

Marius Mücke (links) und Mike Weber - den Werdegang des Eisenberger Spielmacher und Fußballästheten begleitete der Vereinschef seit dessen Jugend. © Jens Henning | Jens Henning

Gibt es noch einen weiteren derartigen Moment?

Mein Debüt bei den Männern mit 17 Jahren. In meiner ersten Saison 1984 wurde ich regelmäßig eingewechselt und habe am Ende 20 Tore gemacht. Nach einer gewissen Zeit skandierten die Fans im Schortental während einer Partie immer „Weber rein!“. Es war fast schon unheimlich, doch ich traf und traf und traf – das lief einfach, eine regelrechte Eigendynamik.

Hatten Sie als Spieler ein Vorbild?

Rüdiger Schnuphase – seine Leidenschaft, sein unbändiger Wille und Ehrgeiz haben mich stets inspiriert. Ich fand ihn sensationell. Seine Art zu spielen, hat mir sehr imponiert.

Und gibt es einen Verein, mit dem Sie mitfiebern?

Ich habe ein ausgesprochenes Faible für Außenseiter. Seit meiner Kindheit hat es mir Borussia Mönchengladbach angetan.

Haben Sie eine Erklärung für besagte Begeisterung für Außenseiter?

(lacht) Weil wir mit Eintracht Eisenberg auch ein Außenseiter sind – ganz einfach.

Nach der Saison 2021/22 standen bei Eintracht Eisenberg alle Zeichen au Abschied, schließlich verließen gleich drei zentrale Akteure das Team aus dem Schortental: Coach Thomas Lässig (von links), Präsident Mike Weber, Co-Trainer Kevin Kittler und Kapitän Danny Müller. © OTZ | Marcus Schulze

Herr Weber, stimmt es, dass Sie auch schon einen Welt- und Europameister im Schortental empfangen haben?

Das habe ich – der große Gerd Müller, der Bomber des FC Bayern München stattete uns 1991 im Rahmen eines Sportfests im Schortental einen Besuch ab. Das war auch so eine Begegnung, die ich nicht missen möchte. Ich war von der Persönlichkeit Gerd Müller sehr angetan: Er war unkompliziert, bodenständig und sehr, sehr freundlich. Man konnte sich bei einer Bratwurst und einem Bier problemlos mit ihm unterhalten – als würde man ihn schon sein ganzes Leben kennen. Er war nicht nur ein überragender Fußball, sondern allem Anschein auch ein sehr angenehmer Zeitgenosse – bei allen Problemen, die ihn wohl schon damals plagten.

Werden Sie auch in der kommenden Spielzeit bei den Partien der Eintracht zugegen sein? Weiterhin solitär in der Nähe des Tores am Geländer ausharren?

Natürlich, zumal ich allen zu verstehen gegeben habe, dass ich ihnen künftig mit Rat und Tat zur Seite stehen werde. Ich habe ja lediglich mein offizielles Amt niedergelegt, aber nicht meine Vereinsmitgliedschaft und schon gar nicht meine Liebe zur Eintracht und zum Schortental.

Letzte Frage, Herr Weber: Wann sind Sie eigentlich das letzte Mal mit dem Fahrrad ins Schortental gedüst?

Das kann ich ihnen ganz genau sagen: Es war unser Heimspiel gegen den 1. FC Greiz.

Meistern Sie die sich ziehende Anhöhe immer noch so geschmeidig wie einst?

Sie stellt keine Herausforderung für mich dar, doch das liegt weniger an mir, sondern an meinem Gefährt.

Ein E-Bike?

Exakt, ein E-Bike.

Zur Person: Mike Weber, geboren 1967 in Eisenberg, lenkte von 1997 bis 2024 als Vereinsvorsitzender die Geschicke von Eintracht Eisenberg, war zudem Spieler und auch Trainer. 1974 absolvierte er seine erste Partie für die damalige BSG Möbelkombinate Eisenberg, im Alter von 17 Jahren debütierte er bei den ersten Mannschaft, für die er zwischen 1984 und 2003 circa 500 Pflichtspiele absolvierte und 180 Tore schoss. Mit ihm als Trainer stieg die Eintracht im Jahr 2009 von der Kreisoberliga in die Landesklasse auf. Im Jahr 2014, unter Trainer Jan Behling, stieg sie schließlich in die Thüringenliga auf, aus der sich die Kicker aus dem Schortental am Ende der Saison 22/23 verabschieden mussten.