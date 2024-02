Pöllwitz. Der SV Pöllwitz macht sich am Freitag zum Rückspiel in der Champions-League auf die 900-Kilometer-Reise zum KK Istra Porec

Der SV Pöllwitz weiß, wo es langgeht. Am Freitag setzen sich die Kegelsportlerinnen wieder in den Kleinbus und fahren nach Gmünd in Kärnten – Zwischenstopp auf dem Weg zum Champions-League-Rückspiel.