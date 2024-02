Rudolstadt/Weißendorf. Als Vierter und Fünfter sind die beiden Ausdauersportler beim Getting Tough in Rudolstadt über sich hinausgewachsen. Nun geht es nach Costa Rica.

Auf einen besonderen Höhepunkt dürfen sich Torsten Jung und René Enders freuen. Mit Platz vier und fünf auf der 11-Kilometerstrecke beim letzten Getting Tough in Rudolstadt vergangenen Dezember haben sich beide für die FISO OCR Weltmeisterschaft 2024, die vom 22. bis 25. August in Costa Rica stattfindet, qualifiziert.