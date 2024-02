Jena. Nächste Niederlage für das Team aus Rückersdorf in der Tischtennis-Thüringenliga

Tischtennis-Thüringenligist SG Braunichswalde steckt momentan in einer kleinen Krise. Nach der 1:8-Heimpleite gegen den USV Jena II musste beim SV Schott Jena II die nächste Niederlage hingenommen werden.

Trotz der Rückkehr von Topspieler Marius Marth war die 4:8-Pleite nicht zu verhindern. Nach den beiden verlorenen Doppeln und dem glatten 0:3 von Johannes Böhme gegen Jenas Hasan Bradei, schienen die Braunichswalder das Blatt wenden zu können. Vier Fünf-Satz-Spiele hintereinander entschieden Marius Marth (2), Antek Zglinski und Lukas Böhme für sich.

Doch danach war es mit der Herrlichkeit bei den Gästen vorbei. Die nächsten fünf, allesamt umkämpften Einzel gingen durchweg verloren, sodass aus dem 4:3-Vorsprung ein 4:8 wurde. In der Thüringenliga-Tabelle rangiert die SG Braunichswalde weiter auf Rang zwei. Zum nächsten Auswärtsspiel fährt das Team am 2. März zum SV Aufbau Altenburg, der als Neunter in akuter Abstiegsgefahr schwebt.

lo