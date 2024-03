Auma. SV Blau Weiß Auma – HSV Ronneburg II 22:16 (11:6)

In einer völlig ausgeglichenen Regionsoberliga-Staffel empfingen die Aumaer Handballer den Tabellennachbarn HSV Ronneburg II. Dieser war mit voller Kapelle angereist und wollte sich für die Hinspielniederlage revanchieren. Doch die Aumaer begannen stark, boten eine ganz starke Abwehrleistung, zeigten im Angriff schöne Laufwege und Kombinationen und führten zur Pause 11:6.

Nach Wiederbeginn legten Johannes Baczyschyn und Colin Töpel zum 13:6 nach. Dennoch entwickelte sich auch in der zweiten Hälfte eine spannende und gutklassige Partie, in der sich die Ronneburger nie aufgaben. Die Blau-Weißen scheiterten mit hochkarätigen Chancen am Gästetorwart und die Partie wurde beim 13:9 nochmal etwas enger. Doch auch im weiteren Verlauf hatten die Aumaer aufgrund dieser überragenden Deckung die Partie im Griff und erzielten durch Erik Hoffmann beim 20:12 knapp sieben Minuten vor Schluss die Vorentscheidung. Danach ein wildes Spiel mit drei Treffern in Folge für die Gäste, die letztlich den völlig verdienten Aumaer 22:16-Erfolg nicht mehr gefährden konnten. Damit bleiben die Blau-Weißen abgesehen von der Auftaktniederlage gegen Weimaer in heimischer Halle weiter ungeschlagen und erhalten sich die Chance auf die vorderen Plätze der Liga.

Auma: Leon Geiler, Philipp Kopp, Erik Hoffmann (6), Oscar Weise (1), Lucas Hempel, Johannes Barczyschyn (1), Tim Seidel (4), Lukas Kraske (1), Colin Töpel (4) und Patrick Mattke (3).

apr