Rostock. Neun Medaillen für Greizer Flossenschwimmer bei den diesjährigen Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock

Für den Tauchclub Chemie Greiz gingen sieben Flossenschwimmer bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock an den Start, die sich über einen Titel, vier Silber und vier Bronzemedaillen freuen konnten.

Bereits am ersten Wettkampftag gab es großen Grund zu jubeln. Emma Brendel (Jahrgang 2011) wurde über 400 m Streckentauchen Deutscher Jugendmeisterin.

Die Silbermedaille über die gleiche Distanz sicherte sich Johann Wyczisk (Jg. 2011). Ronja Leonhard (Jg. 2011) verpasste über die 1500 m Flossenschwimmen mit Platz vier das Podest.

Den Abschluss des ersten Wettkampftages bildete die 4x100 m-SB-mixed-Staffel, bestehend aus zwei BiFin- und zwei Flossenschwimmern männlich und weiblich. Hier gab es abermals Grund zur Freude. So sicherten sich Fabian Lose, Emma Brendel, Linus Heydel und Celina Naupold die Bronzemedaille.

Weiter ging es am zweiten Wettkampftag mit 800 m Flossenschwimmen. Auch hier freute sich Johann Wyczisk über die Silbermedaille in der Kategorie D (Jg. 2011/2012). Celina Naupold (Jg. 2009) und Ronja Leonhardt belegten Platz fünf und sechs in ihrer Kategorie.

Bei der neu eingeführten Disziplin 200 m Streckentauchen schlug Linus Heydel (Jg.2009) als Zweiter in der Kategorie C an und freute sich über die Silbermedaille. Am Sonntag konnten nochmals einige Medaillen aus dem Rostocker Becken gefischt werden.

Bei den ebenfalls neu eingeführten 200 m BiFin freuten sich Ronja Leonhardt und Fabian Lose (Jg.2008) über eine toll erkämpfte Bronzemedaille.

Den Abschluss für die Greizer Wettkämpfer bildeten dann die 100 m Streckentauchen, wo sich Linus Heydel nochmals über Silber und Emma Brendel über Bronze freuen konnten. Emma verpasste mit Platz vier über 50 m BiFin und 100 m Flossenschwimmen (von 26 Startern) nur knapp das Podest. Sie wurde außerdem bei 50 m Apnoe, 50 m FS und 100 m BiFin Fünfte.

Celina Naupold (Jg. 2009) belegte im Streckentauchen (ST) über 100 und 400 Meter ebenfalls Platz vier und bei 50 m AP und 200 m ST den fünften Platz.

Linus Heydel wurde bei 200 m Flossenschwimmen Vierter und bei 50 m AP Fünfter. Fabian Lose verpasste mit Platz vier bei 50 m BiFin und Platz sechs bei 100 m BiFin knapp die Medaillenränge. Mit Platz vier über 200 m ST und Platz fünf über 50 m BiFin rundete Johann Wyczisk seine tollen Ergebnisse ab. Der für Greiz startende ukrainische Sportler Vadym Sochynskyi (Jg. 2012) belegte in der internationalen Wertung der Kategorie D über 100 m- und 400 m-Streckentauchen den zweiten Platz.

Weiter geht es in Leipzig. Am 8./9. Juni wollen vier Greizer Sportler bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren und Masters starten.