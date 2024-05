Greiz. Der 1. FC Greiz unterliegt im Testspiel gegen Wismut Gera mit 2:4 und muss in der Landesklasse noch punkten, um den Abstieg zu vermeiden

Die lange Pfingstspielpause haben der Thüringenliga-Zweite BSG Wismut Gera und Landesklässler 1. FC Greiz zu einem freundschaftlichen Vergleich auf dem Tempelwald-Sportplatz genutzt. Der 4:2 (2:0)-Erfolg der Gäste am Dienstagabend fiel dabei standesgemäß aus, spielte bei den Trainern beider Mannschaften aber nur eine untergeordnete Rolle. Der 1. FC Greiz steckt noch mitten im Kampf um den Klassenerhalt.

Team von Trainer Chris Schiller kämpft noch um den Verbleib in der Landesklasse

Fünf Partien hat die Mannschaft von Trainer Chris Schiller noch zu absolvieren. Im Feld der 16 Team in der Landesklasse-Staffel 1 ist man momentan Zwölfter. Die genaue Zahl der Absteiger steht noch nicht fest. Gelingt Rudolstadt der Klassenerhalt in der Oberliga Süd, sollte auch Saalfeld in der Thüringenliga verbleiben. Steigt der SC 1903 Weimar in die höchste Spielklasse des Freistaats auf, würde dies für die Landesklasse nur zwei Absteiger bedeuten. Momentan würde es den FSV Orlatal und den VfB Apolda treffen. Doch die Erfahrung der letzten Jahre hat gelehrt, dass man im Abstiegsdschungel der verschiedenen Spielklassen mit allem rechnen muss.

„Wir sind für den Schlussspurt in der Meisterschaft gerüstet“, meinte Gastgeber-Trainer Chris Schiller, wenngleich er auch im Spiel gegen Wismut Gera einiges zu bemängeln hatte. „Vor den Gegentoren unterlaufen uns immer wieder individuelle Fehler, die bestraft werden. Das ist in den Punktspielen nicht anders. Obwohl Wismut natürlich mehr vom Spiel hatte, haben wir uns viele Möglichkeiten erarbeitet, die wir aber nur ungenügend genutzt haben“, so Chris Schiller.

Für die Wismut-Treffer hatten vor der Pause Marcel Kießling (9.) und Max Zerrenner (26.) gesorgt. Einen Gäste-Fehler im Spielaufbau bestrafte Lamin Darboe nach Wiederbeginn mit dem 1:2-Anschluss (58.). Doch währte die Freude der Hausherren nur kurz. Nach einem Eckball unterlief FC-Kapitän Niklas Küstner ein unglückliches Eigentor (60.). Jimmy Wagner bestrafte ein Luftloch der Greizer Abwehr mit dem 1:4, ehe Justin Schwarz per Flachschuss ins kurze Eck für den 2:4-Endstand sorgte (87.). Zuvor hatten Gabriel Oettel mit einem Freistoßschlenzer nur den Pfosten getroffen und Mohamad Oufi im Nachsetzen aus nächster Nähe den Ball über das Geraer Tor gesetzt. Auch Lamin Darboe und Justin Schwarz ließen hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt.

Viel Hoffnung setzt der Trainer auf die Rückkehr von Niklas Beckert zwischen die Pfosten. Der Stammtorhüter der Hinrunde, der danach durch eine langwierige Fußverletzung außer Gefecht gesetzt war, stand gegen Wismut erstmals wieder für gut 70 Minuten im Greizer Kasten. „Das hat man gleich gemerkt. Da ist auch bei seinen Vorderleuten eine ganz andere Sicherheit da. Nun hoffen wir, dass der Fuß der Belastung standhält“, meinte Chris Schiller, dessen Team schon am Sonnabend zu Hause gegen den Tabellensechsten FC Einheit Bad Berka gefordert ist.

Am Dienstag darauf steht das Gastspiel bei Spitzenreiter SV Schmölln 1913 an, ehe es im Juni richtig ernst wird. Beim VfB Apolda (1.6./A), gegen den SV Rositz (8.6./H) und beim SV Jena-Zwätzen (16.6./A) soll der Klassenerhalt endgültig in trockene Tücher gebracht werden. „In den letzten drei Partien müssen wir punkten. Da gibt es keine Ausreden mehr“, blickte Trainer Chris Schiller entschlossen voraus.