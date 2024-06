Zeulenroda. Co-Pilotin bei der Rallye ADAC Mittelrhein an der Seite von Carsten Mohe nur knapp geschlagen

In der Region Trier–Föhren fand mit der Rallye ADAC Mittelrhein der 4. Lauf zur Deutschen Rallyemeisterschaft statt. Unter den 90 Teams war auch Clara Bettge aus Zeulenroda-Triebes, die als Co-Pilotin vom Crottendorfer Carsten Mohe im Renault Clio Rally 3 an den Start ging.

„Es war genial, mit dem Auto in den Weinbergen zu fahren. Carsten ist schon oft dort gefahren, auch zu seinen WM-Zeiten“, so Clara Bettge. Das Duo konnte am Samstag den Clio in Führung liegend abstellen, knapp vor den Markenkollegen Jim van den Heuvel und Co-Pilot Jouri Dockx. Am Sonntag standen weitere Wertungsprüfungen auf dem Plan. Am Ende belegten Mohe/Bettge in der Klasse RC 3 den zweiten Platz. Weiter geht es für beide bei der Saarland Rallye rund um Sankt Wendel.