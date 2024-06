Leipzig. Der Greizer Flossenschwimmer holt zudem zweimal Silber in Leipzig

Drei Greizer Flossenschwimmer starteten bei den 64. offenen Deutschen Meisterschaften und den 45. Deutschen Juniorenmeisterschaften. Dieses Jahr wurden die bereits international neu formierten BiFin-Strecken (Duo-Kurzflossen) ins Programm aufgenommen.

Ein Spezialist hierfür ist der 24-jährige Titus Kupka. Bereits 2023 dominierte er bei allen deutschen Wettkämpfen das Starterfeld und wollte dies wiederholen.

In seinem ersten Rennen, den 100 m BiFin, hatte er den Weltmeister und Weltrekordler Max Poschart als größte Konkurrenz. Die ersten 50 m konnte er auf gleicher Höhe bleiben, am Ende reichte es nicht ganz und Titus Kupka gewann die Silbermedaille in neuer Bestzeit.

Als Erster vor Noah Dalichow angeschlagen

Am Nachmittag standen die 50 m BiFin auf dem Programm. Hier konnte der Greizer seine Sprinterqualitäten zeigen und schlug vor Noah Dalichow (TC Harz) als Deutscher Meister in der offenen Klasse an.

Am Sonntag gab es nochmals Freude für die Greizer Mannschaft. Über die 200 m BiFin sicherte sich Titus Kupka abermals die Silbermedaille in neuer Bestzeit. Diesmal musste er sich dem Harzer Schwimmer geschlagen geben.

In der Juniorenwertung starteten Anneliese Frauenfelder (Jahrgang 2006) und Miriam Kupka (2005). Im starken Teilnehmerfeld konnten sie nicht in die Medaillenvergabe eingreifen.