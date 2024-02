Schleiz. Am Samstag steht für den FSV Schleiz der Nachholer bei der BSG Wismut Gera an. Die Tabellenkonstellation verspricht ein Topspiel.

Die fußballerische Winterpause hat ein Ende - am Samstag steht für Thüringenligist FSV Schleiz die erste Pflichtaufgabe des Jahres an. Dafür reist der Tabellenvierte zum Topspiel nach Gera, wo man ab 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz Am Steg auf Tabellenführer BSG Wismut Gera trifft. Ursprünglich war diese Hinrunden-Partie für Dezember 2023 vorgesehen.