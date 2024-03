Pößneck. Ein echter Rosenkavalier, der weder Kosten noch Mühe scheut

Der Frauentag als gewisser Festtag ist im Osten Deutschland nichts Neues. Ob Begriffe wie Internationaler Frauentag oder Weltfrauentag ein echter Gewinn für die Zielgruppe sind, wird jeder anders sehen. In Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern ist der 8. März seit 2019 beziehungsweise seit 2022 jedenfalls ein gesetzlicher Feiertag, allerdings für alle. Ein Frei nur für Frauen würde wahrscheinlich eher die wirklichen Leistungen des weiblichen Bevölkerungsanteils aufzeigen.

Das alles ist Otto Weiss mehr oder weniger egal. Der 86-jährige Pößnecker ist längst in Rente und kann sich seine Zeit frei einteilen. Seit nunmehr schon zehn Jahren plant er jeweils am 8. März vier Stunden für eine besondere Mission ein.

Was die Ehefrau dazu sagt

„Ich besuche Frauen, die aus meiner Sicht wichtig für die Stadt sind“, sagt Otto Weiss. In diesem Jahr wurden dafür in einem ortsansässigen Blumenhaus genau 50 Rosen bestellt. Die überreicht er zum Beispiel Verkäuferinnen, Sekretärinnen und Ärztinnen. Wie sich am diesjährigen 8. März zeigte, gibt es Damen, die seit Jahren vom Pößnecker Rosenkavalier besucht werden, während andere erstmals mit der von Herzen kommende Ehrung überrascht wurden.

Otto Weiß mit seinem Rosenvorrat auf der Rathaustreppe. © OTZ | Hartmut Bergner

Viele der von ihm besuchten Frauen kennen Otto Weiss, das ist in einer Kleinstadt normal. Nicht normal ist, dass einer sich so viel Mühe macht und bei 50 Rosen plus einer netten Karte auch spürbar in seine Geldbörse greift. Mit der Ehrenrunde für so viele Frauen hatte anfangs auch Gattin Adelheid ein Problem, sagt sie am Telefon. Inzwischen akzeptiert sie die Gratulationstour als Hobby und bestätigt die Behauptung ihres Mannes, dass sie immer am 8. März die allererste Rose des Tages bekommt.

Lebenslanger Sinn fürs Schöne

An der Seite von Otto Weiss wird klar, dass bei Frauen unabhängig von ihrem Alter die sogenannte alte Schule gut ankommt. Ein Mann mit Manieren, klarer Einstellung zum Leben und mit Sinn fürs Schöne kann ordentlich punkten. Geschmack und ein Gefühl fürs Schöne hat der heutige 86-Jährige seit eh und je. Als Maler und später Malermeister in einer Pößnecker Firma hat er über Jahrzehnte zur Verschönerung von unzähligen Räumen und Gebäuden in der Region beigetragen. Eine immer wieder gern erzählte Geschichte betrifft einen Sonderauftrag im Schützenhaus. So sei Otto Weiss als Lehrling eine Leiter hoch bis unter die Decke des Festsaales geklettert, um in luftiger Höhe freihändig einige fleckige Stellen nachzubessern.

Die Pößnecker Altenburgfreunde wiederum sind dankbar dafür, dass der mittlerweile altersbedingt etwas kürzer tretende Otto Weiss mehr als fünf Jahre lang zur Verschönerung des Pößnecker Hausberges beigetragen hat. Hierfür wurde er 2023 verdientermaßen auch durch die Stadt Pößneck gewürdigt.

Feiertag in rund 30 Staaten

Bei der Frauentagsrunde von Otto Weiss zeigt sich jedenfalls, wie wahr ein oft gehörter Spruch ist: Es sind die kleinen Dinge wie ein Lächeln, die das Leben schön machen.

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis

Der 8. März soll in rund dreißig Staaten der Welt von Angola bis Vietnam ganz oder teilweise ein gesetzlicher Feiertag sein. In Madagaskar beispielsweise gelte der Feiertag nur für Frauen. Der Aktionstag wurde erstmals in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg aus Initiative sozialistischer Organisationen im Kampf um Gleichberechtigung und das Wahlrecht für Frauen ausgerufen. Als Frauentag gilt der 8. März seit 1921.

Lesen Sie auch, was an einem 8. März leider noch geschehen kann.