Neustadt an der Orla. Die Blau-Weißen lassen Wismut Geras Meisterträume zerplatzen

Das war es dann wohl endgültig mit den Meisterschaftshoffnungen der BSG Wismut Gera. Ausgerechnet beim seit Monaten formstarken Aufsteiger SV Blau-Weiß Neustadt setzte es für die Geraer die dritte Saisonniederlage. Klingt nicht viel, doch gegen einen kaum schwächelnden Spitzenreiter FC An der Fahner Höhe sind zehn Punkte Rückstand in der Tabelle bei nur noch fünf Saisonspielen kaum aufzuholen.

Am Freitagabend vor fast 500 Zuschauern machten zwei der drei Walther-Brüder, Doppelvorbeiter Robin-Lee Engler und ein starker Torwart Maximilian Paul den Unterschied. Die Volleyabnahme von Elia (17.), der Tempogegenstoß von Josia (89.) und dazwischen eine konzentrierte Mannschaftsleistung: So bezwingt man als kleiner Neuling einen der ganz Großen in der Liga.