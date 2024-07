Triptis. VfR-Fußballer gewinnen in Triptis mit 3:1

Mit einem 3:1-Testspielsieg startete der VfR Bad Lobenstein beim FC Chemie Triptis in die Vorbereitung auf seine 15. Landesklassen-Saison. Genau diese 15 Jahre ist es her, dass die Koseltaler letztmalig in der Harbig-Sportstätte aufschlugen und mit dem gleichen Ergebnis in die Landesklasse aufstiegen.

Zunächst unterlief dem VfR ein Rückpass in die Füße von Felix Neupert, der zum 1:0 verwandelte (9.). Wenig später sorgte Felix Muth für den Ausgleich (16.). Nach dem Seitenwechsel war der höherklassige Gast dominant. Allein Markus Baer hatte mehrere Hundertprozentige. Mit einem Assist klappte es bei ihm dann doch, als er für Daniel Dittmar zur Führung auflegte (69.). Janik Pasold stellte mit dem dritten Treffer (83.) den Sieg sicher.