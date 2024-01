Rudolstadt. Selten zeigt ein Testspiel so deutlich, wie unterschiedlich der Vorbereitungsstand zweier Teams sein kann

Selten dürften die Gefühlslagen zweier Trainer nach einem Fußballspiel so weit auseinandergelegen haben wie am Samstagnachmittag in Rudolstadt: „Unsere Aufgabe heute war es, Torchancen zu erarbeiten und diese dann auch zu nutzen. Das ist uns heute auch recht gut gelungen“, lobte Holger Jähnisch, der Trainer des FC Einheit Rudolstadt, sein Team nach dem 10:0-Schützenfest des Oberliga-Tabellenletzten gegen die SpVgg. Geratal.