Rudolstadt. FSV Gräfinau-Angstedt gewinnt vor knapp 100 Zuschauern in der Kreisoberliga problemlos mit 4:0 gegen abstiegsbedrohte Gastgeber

Chancenlos waren die Schwarzaer Kreisoberliga-Kicker in ihrem sonntäglichen Nachholspiel gegen Aufstiegsaspirant FSV Gräfinau-Angstedt. Auf dem Rudolstädter Kunstrasen gewannen die Gäste aus dem Ilmkreis 4:0 (2:0), wobei der ehemalige Schwarzaer Tom Oschmann (rechts; hier im Zweikampf mit Marcus Hempfling) mit dem 1:0 und dem 4:0 zwei Treffer erzielte. „Wir hätten die Begegnung deutlich höher gewinnen müssen“, gab der Goalgetter nach der Partie vor knapp 100 Zuschauern zu, in der die abstiegsbedrohten Schwarzaer mehr als eine Halbzeit lang nach einer gelb-roten Karte für den Kapitän mit zehn Spielern auskommen mussten. Mit der Niederlage bleiben die Fußballer aus dem Gemeindetal weiter in akuter Abstiegsgefahr.