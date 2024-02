Saalfeld. Sieben Teams bei traditionellem Wettkampf in Saalfeld dabei. Sie kämpften um 16 Pokale und einen großen Mannschaftspokal.

Beim ersten Wettkampf im Jahr 2024 in der heimischen Schwimmhalle gewann der Saalfelder Schwimmverein mit einer starken Mannschaftsleistung den Saalfelder Feengrottenpokal. Insgesamt sieben Mannschaften kämpften um den begehrten Mannschaftspokal und die 16 Pokale für die besten Leistungen nach der 1000-Punkte-Wertung in den verschiedenen Altersklassen. Elf der Pokale für die altersklassenbesten Akteure gingen zudem an die Saalfelder.

Jüngste Sportler mit herausragenden Leistungen

Herausragende Leistungen zeigten die jüngsten Sportlerinnen und Sportler. Bei den Mädchen der Jugend E siegten Zoé Köster (2015) über 25 Meter Rücken und Freistil und Ida Gutheil (2015) über 25 Meter Brust. Theo Heller (2016) setzte sich in der gleichen Altersklasse bei den Jungen über 25 Meter Rücken und Brust durch. Zoé Köster und Theo Heller hielten am Ende des Wettkampfes den kleinen Feengrottenpokal in den Händen.

Vier Siege am Stück für Saalfelder Nachwuchs

Alle älteren Jahrgänge mussten die 50-Meter-Strecken in Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil absolvieren. In der Jugend D gewann Jarne Wachau (2014) souverän alle Läufe und erkämpfte sich den kleinen Pokal. Laura Heller (2013) siegte über 50 Meter Brust. Auch Ole Wachau (2011) holte sich wie sein Bruder Jarne alle Siege in der Jugend C. Martha Leidel (2011) ließ sich von dieser Erfolgswelle mitreißen und stieg ebenfalls nach allen vier Starts als Erste aus dem Wasser. Ole und Martha gewannen mit ihren hervorragenden Leistungen jeweils den Altersklassenpokal. In der Jugend A gelang Kin Lea Säuberlich (2008) das gleiche Kunststück - auch sie siegte in allen vier Lagen und durfte für diese Leistung den kleinen Pokal in den Händen halten.

Punktesammeln und ungeschlagen bleiben

Ferdinand Döring (2006) in der Altersklasse Junioren sowie Janik Reiher (2003) und Alicia Wagner (2001) von den Masters I blieben ebenfalls ungeschlagen und räumten alle Plätze auf dem obersten Treppchen ab. Zur Belohnung erhielten alle drei den Pokal in ihrer jeweiligen Altersklasse. Alicia Wagner stellte zudem einen neuen Vereinsrekord über 50 Meter Schmetterling in der Altersklasse 20 bis 24 mit einer Zeit von 31,26 Sekunden auf.

Master-Schwimmer mit Vereinsrekorden

In der ältesten Altersklasse Masters II gab es stets einen Saalfelder Doppelsieg. Bei den Frauen siegte Claudia Rabold (1975) dreimal und Antje Schlagintweit (1971) einmal. Bei den Männern war Jan Röder (1976) nicht zu schlagen und verwies Norman Falkenberg viermal auf den zweiten Platz. Röder stellte in der Altersklasse bis 49 Jahre zwei neue Vereinsrekorde auf. Über 50 Meter Schmetterling steht die neue Bestmarke bei 29,47 Sekunden und über 50 Meter Freistil bei 26,84 Sekunden. Claudia Rabold und Jan Röder waren die Gewinner des kleinen Feengrottenpokals.

Saalfelder Staffeln nicht zu schlagen

Den Auftakt des Tages machten die beiden Staffeln über 8x50 Meter Freistil Mixed. Sowohl das Team der Jahrgänge 2011 und jünger als auch das Team der Jahrgänge 2010 und älter siegten mit souveränem Vorsprung. Das große Finale bildeten die Staffeln über 8x50 Meter Lagen Mixed. Auch hier siegten die beiden Saalfelder Mannschaften. Am Ende standen 506 Punkte auf dem Konto des Saalfelder Schwimmvereins. Das bedeutete mit über 250 Punkten Vorsprung den grandiosen Gewinn des großen Mannschaftspokals.