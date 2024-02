Rudolstadt.

Nach einem Jahr Pause ist der SV 1883 Schwarza am kommenden Samstag wieder einmal Gastgeber für eine Mitteldeutsche Judo-Meisterschaft. Empfing man 2022 die besten Judoka der Altersklasse U15, richten die Schwarzaer am Samstag ab neun Uhr die Titelkämpfe für die Altersklassen U18 und U21 für mehr als 120 Sportler aus. Aus Thüringen sind dabei alle Medaillengewinner der Landesmeisterschaft aus Schmalkladen dabei, darunter auch mehrere Schwarzaer Akteure. Dabei haben Aaron Dathe, Jonas Kreuder und Jonas Schmiedel wohl die größten Chancen, sich für die Deutschen Meisterschaften Anfang März zu qualifizieren. Die Titelkämpfe finden in der Dreifelderhalle in Rudolstadt statt.