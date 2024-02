Rudolstadt. Fußball-Oberligist empfängt am kommenden Sonntag Budissa Bautzen im Heinepark und hofft auf einen Sprung aus dem Keller.

Exakt ein Vierteljahr ist es her, dass der FC Einheit Rudolstadt sein letztes Punktspiel in der Oberliga in heimischer Umgebung bestritt. Am 25. November 2023 verlor man zu Hause gegen den VFC Plauen mit 0:1.

Wetter entscheidet über den Spielort

Die Gäste, die nun an der Tabellenspitze stehen, sind sicher von einem anderen Kaliber als der Kontrahent, der am kommenden Sonntag, 13.30 Uhr, im Städtischen Stadion aufschlägt, gewesen. Dabei ist noch nicht völlig klar, auf welchem Platz gespielt wird. Das hängt vom Wetter ab. Gegenwärtig ist noch der arg in die Jahre gekommene Kunstrasen gelistet.

Mit dem FSV Budissa Bautzen, der am Sonntag spielen wollte, obwohl die Reise hierher gut 260 Kilometer beträgt, empfängt Rudolstadt eine Mannschaft, die fast im unteren Tabellendrittel steht. Nach fünf Siegen, drei Remis und acht Niederlagen nehmen die Sachsen aus der Stadt des Senfs unter den 16 Oberligisten Tabellenrang elf ein. Ihr Abstand zu den Rudolstädtern, die 14. sind, beträgt sieben Punkte.

Für Einheit steht viel auf dem Spiel

Allein von dieser Konstellation her kann man erkennen, wie wichtig die Partie für die Hausherren ist. Da spielt auch der Blick auf die Statistik keine Rolle. Gegen die Budissen gab es in neun Begegnungen ab 2012/13 – zwischen 2014 und 2021 spielte der FSV in der Regionalliga – gerade einen klaren Heimsieg (7:0) und noch zwei Unentschieden. Sechs Vergleiche wurden verloren.

Für dieses Spiel kann Holger Jähnisch nicht aus dem Vollen schöpfen. Neben dem verletzten Mateusz Szymanski stehen hinter dem Mitwirken von Toni Stelzer und Georg Kaiser Fragezeichen. Fehlen wird Ron Wachs. Der Mittelfeldmann wurde am 3. Februar beim Auswärtssieg des Platzes verwiesen, aber das Urteil des Regionalverbandes mit der Sperre für drei Spieltage kam erst am vergangenen Mittwoch. Nicht nur deshalb ist man in Rudolstadt sauer, denn auch die Begründung stößt bitter auf. Schließlich hat der Spieler, den Wachs völlig unbeabsichtigt mit dem Knie attackierte und im Zweikampf, mit dem Rücken zu ihm stehend, nicht bemerkte, eine Woche später bereits wieder gespielt. Zuvor hieß es, er sei schwer verletzt.

Spiel auf Augenhöhe ist zu erwarten

Doch auch ohne Wachs will und muss der Gastgeber punkten. Dass dies nicht unmöglich ist, hat das Auftreten in den letzten beiden Auswärtspartien gezeigt. Auch beim favorisierten VfB Krieschow war für die Thüringer etwas möglich. Wenn man wieder mit Leidenschaft und Emotionen, Tugenden, die vom Chefcoach immer wieder verlangt werden, kämpft, sollte ein Dreier möglich sein.