Saalfeld. Landesklässler verliert mit personellen Problemen, liegt aber weiterhin auf dem fünften Platz.

In der sechsten Runde in der Schach-Landesklasse mussten die MTV-Spieler gegen die Oberligareserve und Tabellenzweiten Empor Erfurt spielen und wollten mindestens ein Remis erreichen. Allerdings konnten die Saalfelder nicht in Stammbesetzung spielen, trotzdem sah es am Anfang gut aus. Die drei Spitzenbretter Markus Kania, Thomas Seidel und Ronald Wagner spielten alle gegen starke Gegner remis und Dietmar Böhl und Daniel Bellmann konnten ihre Partien gewinnen, doch diese 3,5 Punkte reichten nicht, denn die restlichen Begegnungen gingen verloren. Trotz der knappen 3,5:4,5-Niederlage bleiben die Saalfelder auf dem fünften Tabellenplatz und müssen in der nächsten Runde in Hermsdorf antreten.