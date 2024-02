Sondershausen. Saalestädter mit souveränem Auftritt beim Tabellenletzten der Thüringenliga, dem BSV Eintracht Sondershausen

Einen glänzenden Einstand nach einer über zweimonatigen Winterpause hatten die FC-Kicker aus der Saalestadt vor 161 Zuschauern auf dem Sondershäuser Göldner, einer der schönsten Thüringer Sportanlagen, der nach dreijähriger Bauzeit nun wieder die Heimstätte des BSV Eintracht ist. Und nach dem 2:0 (1:0)-Erfolg der Gäste im Abstiegskracher - Sondershausen ist aktuell Tabellenletzter, die Saalfelder in akuter Abstiegsnot - dürften die Gäste die Anlage in guter Erinnerung behalten.

Hochverdienter Auswärtssieg

Um es vorwegzunehmen: Es war ein hochverdienter Auswärtserfolg der Gäste, die mit dem festen Willen in diese Abstiegsbegegnung gingen, etwas aus Sondershausen mitzunehmen. Und im besten Falle natürlich drei Punkte. Dabei spielte die Anfangsphase natürlich in die Karten der Gäste, denn bereits nach drei Minuten wuchtete Ihor Kiriienko einen Eckball ins BSV-Gehäuse zur Führung.

Danach blieb der FC weiter die tonangebende Mannschaft und erspielte sich auch weitere Möglichkeiten, aber die Abschlussschwäche ist immer noch ein Kriterium, was der Mannschaft in manchem Spiel ergebnismäßig zum Verhängnis werden könnte. Die Gastgeber, die spielerisch sicherlich nicht enttäuschten, hatten aber im Spiel nach vorn keine Durchschlagskraft, um die FC-Abwehr dauerhaft und ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Torschüsse im ersten Spielabschnitt, wobei einmal davon Felix Hutschenreuter den Ball von der Torlinie rettete, waren aber zu wenig. Kurz vor der Pause hätte der FC das Spiel schon vorzeitig für sich entscheiden können, als G.eorg Tzanev, glänzend von Moritz Hutschenreuter freigespielt wurde, aber am BSC-Torhüter scheiterte.

Ausgeglichene zweite Hälfte

In einem ausgeglichenen zweiten Spielabschnitt blieben die Gastgeber im Spiel nach vorn weiter harmlos, so dass Clemens Bierbaum im FC-Tor wenig Arbeit bekam und er zusehen musste, wie seine Angreifer viele gute Gelegenheiten vergaben. Erst der eingewechselte Stan Kleyla konnte mit seinem siebten Saisontreffer endgültig die Weichen für den wichtigen Auswärtssieg stellen. Allerdings hätten weitere beste Möglichkeiten von Valentin Fehler, Oleh Denysov und Stan Kleyla für einen höheren Sieg sorgen müssen. Es ist die vielleicht der einzige vorwurf, den der Mannschaft in diesem Abstiegskampf machen kann.

Wenn durch weitere harte Trainingsarbeit diese Dinge dann abgestellt werden können, ist mit der Mannschaft wieder zu rechnen und der Klassenerhalt sollte erreicht werden. Die Qualität ist auf jeden Fall vorhanden.