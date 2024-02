Rudolstadt. Fußball-Oberligist dreht Spiel beim 2:1 (0:0) gegen Budissa Bautzen. Wie der „mausetote“ Gastgeber wieder in das Spiel findet.

Das meistgebrauchte Wort nach einem intensiven, von vielen Zweikämpfen geprägten Oberligaspiel mit nur zwei Gelben Karten auf dem Kunstrasen im Städtischen Stadion war unter der Anhängerschaft des FC Einheit das Adjektiv „wichtig“. Damit kennzeichnete sie so wie Rudolstadts Coachs Holger Jähnisch, der nach Spielende happy war, einen bedeutungsvollen Punktgewinn der Gastgeber. Hingegen zeigte sich Gegenüber Stefan Richter enttäuscht.

Erste Akzente von Bautzen

Der Gast aus dem Bautzen setzte die ersten Akzente. Doch Chancen erspielten sich die Budissen nicht. So allmählich kamen auch die Hausherren in die „Puschen“. Dann war aber auch Max Bresemann gefordert, aber er klärte souverän (19.). In dieser Zeit zeigte sich die Berechtigung der Einschätzung von Jähnisch, der betonte, dass Bautzen an guten Tagen zu den spielstärksten Teams der Oberliga gehört.

Budissa-Trainer fand 0:0 gerecht

Dann gab es eine weitere gute Möglichkeit, als Niels Noack auf rechts durchbrach, der Torhüter schon geschlagen war, aber seine Eingabe keinen Abnehmer fand (35.). Der Bautzener Trainer befand dann den Ausgang der ersten 45 Minuten als gerecht, da es nicht so viele Torchancen gegeben habe. Rudolstadts Übungsleiter hätte sich aus den drei guten Chancen seiner Elf schon ein Tor gewünscht.

Sicherer Elfmeterschütze Schlegel

Der FSV Budissa Bautzen kamen gut in Halbzeit zwei. Als die Deckung der Einheimischen nicht konsequent genug klären konnte, kam der Ball zum zur Pause eingewechselten Florian Baudisch, der ihn mit viel Schärfe und Genauigkeit aus 18 Metern ins Eck (48.) jagte. Stefan Richter sagte, dass der Kontrahent nach dem 0:1 mausetot gewesen sei. Aber dann kam Noack im Strafraum frei zum Schuss, Torwart Ondrej Cap hielt diesen und zwei weitere Versuche von Sven Rupprecht, aber als Noack wieder ans Leder kam, wurde er gefoult. Maximilian Schlegel ließ sich die Gelegenheit vom Elfmeterpunkt nicht entgehen und verwandelte sicher (62.).

Das Leben selbst schwer gemacht

„Wir haben den Elfer selbst verursacht und uns das Leben schwer gemacht“, sagte Richter und fügte unter dem Raunen der Zuschauer zur Pressekonferenz dazu, dass alle 50:50-Entscheidungen danach für die Thüringer gepfiffen worden seien. Zudem habe er sich über die viele Theatralik in den Zweikämpfen geärgert. „Aber vielleicht war das auch nur clever“, meinte er dazu.

„Alles in die Waagschale geworfen“

Nur sieben Minuten nach dem Ausgleich ging über links und die Stationen Markus Baumann und Marco Riemer die Post ab. Niclas Fiedler erhielt den Ball und wuchtete ihn von dort aus ziemlich spitzem Winkel in die Maschen (69.). „Wir sind zurückgekommen und haben nun, auch wie trainiert, viel über die Flügel gespielt. In den letzten Minuten haben wir noch einmal alles in die Waagschale geworfen“, freute sich Holger Jähnisch über die Leistung seiner Mannschaft.

Bresemann entschärft Ausgleichschance

Auf beiden Seiten gab es noch einen Aufreger. Zunächst wurde ein Ball von Georg Kaiser, der von seinem Trainer in den Angriff beordert wurde, gerade noch von der Linie gekratzt (78.). Kurz darauf war Bresemann bei einem tückischen Flachschuss gefragt, den er im zweiten Zupacken entschärfte.

„In die Euphorie gesteigert“

„Als körperlich robuste Mannschaft haben wir heute unsere Stärke eingebracht. Man kommt hinten nicht durch Schönspielen heraus. Mir ist es lieber, dass wir den einfachen Ball spielen. Nach dem 1:1 haben wir Oberwasser, die zweite Luft bekommen und uns in eine Euphorie hinein gesteigert.“