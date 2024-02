Rudolstadt. Der FC Einheit Rudolstadt empfängt am kommenden Sonntag ab 13.30 Uhr den SV Arnstadt zum Kellerduell im Heinepark

Vor dem FC Einheit Rudolstadt steht am kommenden Wochenende erneut ein Sechs-Punkte-Spiel. Aber wenn der Zwölfte gegen den Tabellenletzten SV 09 Arnstadt spielt und der Abstand nur marginal ist, dann ist es eben solch ein Spiel. Auf jeden Fall ist es ein erneut wichtiges Spiel am kommenden Sonntag ab 13.30 Uhr für die Rudolstädter auf dem Weg hin zum sicheren Mittelfeld in der Oberliga.

Die Bachstädter nehmen nach 17 Runden mit 18:34 Tore und elf Punkten den 16. Platz ein. Die Mannschaft Nullneuner haben zwei Mal gewonnen. Fünf Partien endeten remis. Zehn Mal wurde verloren. In den Spielen wurden insgesamt 27 Spieler eingesetzt, die Tore verteilen sich auf sieben Schützen.

Trainerwechsel bei den Gästen

Bei den Arnstädtern gab es am 9. Januar 2024 einen Trainerwechsel. Seit diesem Datum ist Robert Fischer der Verantwortliche, der Martin Hauswald beerbte. Fischer kann auf eine umfangreiche aktive Laufbahn blicken und war zuletzt Trainer beim VFC Plauen.

Wo am Sonntag gespielt wird, steht noch nicht ganz fest. Aktuell ist der Kunstrasenplatz eingetragen. Auf dem haben die Rudolstädter ja auch die ganze Zeit trainiert. Holger Jähnisch kann noch nicht auf Ron Wachs zurückgreifen. Dessen völlig überzogene Sperre läuft am Sonntag aus. Auch Mateusz Szymanski muss verletzungsbedingt weiterhin pausieren. Ansonsten dürften, wenn sich niemand im Training verletzt, alle Akteure an Bord sein.

Rudolstädter wollen sich revanchieren

Das Thüringer Derby dürfte nicht nur wegen der Tabellensituation eine gewisse Brisanz haben. Natürlich geht es beiden Teams darum, die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Den Rudolstädtern dürfte es zudem darum gehen, sich für die 1:3-Hinrundenniederlage zu revanchieren. Und so sind im sonntäglichen Spiel Leidenschaft und Emotionen beim Gastgeber gefragt. In dieser Hinsicht konnte die Einheit zuletzt überzeugen.

FC Saalfeld will in Thüringenliga Schwung nutzen

Vor einem erneut schweren Auswärtsspiel stehen am kommenden Samstag die Thüringenliga-Fußballer des FC Saalfeld. Dabei muss man wieder eine lange Anfahrt in Kauf nehmen, denn der Gastgeber ist der 1. SC Heiligenstadt im Norden des Freistaates.

Nach dem 2:0-Erfolg der Giering-Schützlinge in Sondershausen wollen die Kreisstädter den Schwung nutzen und versuchen, sich weiter vom Tabellenende zu entfernen. Die Heiligenstädter, derzeit Tabellenzehnter, gehen zwar sicherlich favorisiert in die Begegnung, doch verstecken müssen sich die Saalfelder dennoch nicht.