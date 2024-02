Heiligenstadt. Stan Kleyla mit zwei Treffern für die Saalfelder, die sich beim SC Heiligenstadt ein 2:2 erkämpfen

In einer kampfbetonten Partie vor 120 Zuschauern erkämpften sich bei den heimstarken Kurstädtern die Saalfelder vor 120 Zuschauern am Ende einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Das Remis war dem Spielverlauf nach auch ein gerechtes Ergebnis. Die erste Halbzeit ging mit leichten Vorteilen und einer Führung durch den schön heraus gespielten Treffer von Stan Kleyla an die Saalfelder Gäste. Die Heiligenstädter, die sich zwar spielerisch in dieser Phase sehr bemühten, waren aber im Angriff zu drucklos und bereiteten der FC-Abwehr wenig Kopfzerbrechen.