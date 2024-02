Rudolstadt. In der Fußball-Oberliga gewinnen die Rudolstädter enorm wichtiges Spiel mit 2:0 (1:0) gegen den SV Arnstadt

Natürlich gibt es auch nach diesem Spiel nur drei Zähler für den Gewinner. Dass sich die Gastgeber in diesem enorm wichtigen Match dennoch als Sechs-Punkte-Sieger fühlen durften, darüber waren sich am Ende alle einig. Denn durch den Heimerfolg liegen zwischen dem SV 09 und dem FC Einheit nun sechs Punkte. Sicher kein Ruhekissen, aber da sieht die Welt für die Mannschaft von Holger Jähnisch natürlich deutlich besser aus als noch vor zwei Wochen.

Eismann häufig im Abseits

Auf dem Kunstrasen entwickelte sich eine Partie vor guter Kulisse, die zwar keinen Schönheitspreis verdient hatte, aber die in Sachen Zweikämpfe, Einsatz und Kopfballstärke keine Wünsche übrig ließ. Rudolstadt setzte auf Konter und suchte damit das neue Sturmduo Sören Eismann und Niels Noack. Doch Eismann wurde häufig wegen Abseits zurückgepfiffen.

Nachdem Maximilian Schlegel mit seinem Freistoß aus 22 Metern am Arnstädter Keeper Valentin Henning gescheitert war (17.) folgte nach nunmehr verteiltem Spielverlauf das 1:0 für den FC. Der kombinierte über die linke Seite über Markus Baumann und Sören Eismann - fantastisch sein Trick zu Niclas Fiedler – und Letzterer brachte das Spielgerät punktgenau nach innen, wo Niels Noack nur noch den Fuß aus kurzer Entfernung hinhalten musste, um einzulenken (26.). „Ein klasse Tor“, befand Jähnisch.

Effiziente Rudolstädter mit einer Pausenführung

SV-Coach Robert Fischer sprach hinterher von effizienten Rudolstädtern. Nach der Führung der Einheit hätte die im Gegenzug fast wieder dahin sein können, aber Geenen parierte einen Kopfball des Gegners mit einer starken Parade (27.). Wenig später hatte Noack das 2:0 auf dem Fuß, aber Henning konnte einen „Einschlag“ gerade noch verhindern (34.).

Der zweite Abschnitt begann mit einem kleinen Eckenfestival. Aus einer dieser Standards entstand das zweite Tor für die Jähnisch-Elf. Georg Kaiser lief im richtigen Moment an und wuchtete das Leder per Kopf ins rechte untere Eck (63.). Die Bachstädter gaben sich nicht geschlagen und Fischer wechselte gleich vier Neue ein. Dabei hofft er darauf, dass vor allem der baumlange Hüne Johannes Ruschke einen Kopfball versenken würde. Aber der war bei Kaiser in besten Händen, obwohl, so Jähnisch, die Einheit-Abwehr Schwerstarbeit zu verrichten hatte. Doch die Hausherren gewannen trotz mancher körperlicher Unterlegenheit fast alle Zweikämpfe in der Luft. In der Nachspielzeit lag sogar das 3:0 in der Luft, aber der sonst so sichere Elfmeterschütze Maximilian Schlegel – zuvor wurde Kaiser umgestoßen - war diesmal gegen den SV-Schlussmann nur zweiter Sieger.

„Immer unangenehm in Rudolstadt zu spielen“

Das Resümee von Robert Fischer fiel so aus: „Es ist sehr bitter für uns, weil wir in den ersten 20 bis 30 Minuten auch unsere Möglichkeiten hatten. Rudolstadt hatte zwar immer Kontergelegenheiten, aber sie nutzen die einzige gute Torchance zum 1:0. Nach dem 0:2 wurde es schwer, denn es ist immer unangenehm in Rudolstadt zu spielen.“ Sein Gegenüber sah die Partie so: „Wir sind sehr froh, dass wir in einem ganz wichtigen Spiel einen Dreier nachgelegt haben. Kompliment an die ganze Truppe, auch an die, die wenig gespielt haben. Wir haben eine Mannschaft mit einem richtig, richtig guten Charakter. Wir haben leider manches zu fahrig ausgespielt, aber wir waren immer präsent und wollten das Hinrundenergebnis (1:3) vergessen machen.“