Erfurt.

Ausgesprochen erfolgreich kehrten am Wochenende die Akteure des SV 1883 Schwarza von den deutschen Hallenmeisterschaften in der paralympischen Leichtathletik zurück. Die fanden in Erfurt statt und sahen hervorragende Leistung der Schwarzaer in den Diskus- und Speerwurf-Disziplinen.