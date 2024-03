Saalfeld. Sportliche Nachrichten aus der Region Saalfeld/Rudolstadt

Die Handballer der HSG Saalfeld/Könitz bleiben in der Landesliga weiterhin das Maß der Dinge. Der Spitzenreiter gewann am Samstagabend am Ende noch deutlich mit 36:27 gegen die SG Schnellmannshausen, nachdem man sich die ersten 20 Minuten noch sehr schwer tat (11:11). Bester Werfer beim Gastgeber war Florian Höfer (Foto), der insgesamt zehn Mal traf.

1. TTC unterliegt Tabellenführer

Einen beherzten Kampf lieferte der 1. TTC Saalfeld im Spitzenspiel der 2. Tischtennis-Bezirksliga dem Tabellenführer Schott Jena V, unterlagen am Ende aber mit 6:8. In der Zeissstadt verbuchten die Kreisstädter ein 1:1 nach den beiden Doppel und brachten sich dann zum Einzelauftakt mit 3:1 in Vorderhand. Auch im weiteren Spielverlauf war das TTC-Quartett im Bilde und hielt Schott beim 5:2 auf Distanz. Doch die Gastgeber drehten die Partie. Die Zähler der Saalfelder kommen auf das Konto von Klaus-Dieter Viebranz (3,5), Adrian Hartung, Gregor Franz (je 1) sowie Michael Hetzer (0,5).

Deutliche Pleite für Basketballer

Eine deutliche Heimniederlage kassierte Oberliga-Neuling 1. SSV Saalfeld am Wochenende gegen den Tabellenzweiten Science City Jena IV. Beim 55:71 lag man im ersten Viertel bereits mit zehn Punkten im Rückstand – eine Hypothek, die nicht mehr aufzuholen war. Damit rutschten die Saalfelder auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

Stahl-Nachwuchs gewinnt auswärts doppelt

Zum zweiten Spieltag der Kreisspielrunde U18 weiblich reiste ein siebenköpfiges Team vom SV Stahl Unterwellenborn nach Gera. Dort trafen sie auf die Teams vom VC Gera und SV Fortuna Pößneck und hatten keinerlei Probleme mit den Kontrahenten. Die Kontrahenten erreichten dabei nie mehr als 13 Punkte. Stahl trägt damit beim Abschlussturnier im April in Kaulsdorf die Favoritenbürde.

Klare Angelegenheiten für Senioren-Kegler

Einen klaren 6:0-Erfolg feierten die Senioren-Kegler der SpVgg. Rudolstadt in ihrem Thüringenliga-Spiel gegen den Kali SV Roßleben. Joachim Hönecke, Steffen Krauß, Thomas Barth und Gregor Kunstmann gewann ihre Partien und deklassierten ihren Gegner beim 222&.2121 auch nach den Gesamtpunkten. Mit dem Erfolg wurde zugleich der Klassenerhalt perfekt gemacht.