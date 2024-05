Rudolstadt. Sportliche Nachrichten aus der Region Saalfeld/Rudolstadt

17 Senioren, davon sechs weiblich, beteiligten sich an den Kreisseniorenspielen im Nordic Walking im Rahmen des 18. Fröbellaufes in Keilhau. Bei den Seniorinnen ging der Sieg über die acht Kilometer an Simone Mänz-Radzey aus Tambach-Dietharz in 1:06:41 Stunden. Hinter ihr folgten zeitgleich (in 1:17:50 Stunden Heike Taubert und Susanne Gutekunst aus Rudolstadt. Platz eins bei den Senioren ließ sich wie schon im Vorjahr Olaf Meyer vom FSV Gotha in 00:56:40 Stunden nicht nehmen. Gerhard Dehmer vom Saalfelder Laufverein, mit 82 Jahren ältester Teilnehmer, verblüffte mit seiner Fitness und Platz acht in 1:16:13 Stunden.

Julia Heß mit gutem siebten Platz

Bei der Thüringer Landesmeisterschaften im Schach hatten sich 162 Mädchen und Jungen in den Altersklassen U 10 bis U 18 qualifiziert, um die Teilnehmer für die Deutschen Meisterschaften zu ermitteln. Vom MTV 1876 Saalfeld hatte sich Julia Heß für die Altersgruppe U 10 qualifiziert und konnte auch alle Erwartungen erfüllen. Sie gewann drei Mal und erreichte ein Remis, so dass ihre 3,5 Punkte für einen guten siebten Platz reichten. Dieses Ergebnis ist um so hoher einzuschätzen, da Julia erst acht Jahre ist und so in der höheren Altersklasse U 10 starten musste.

Kantersieg für JSG-Handballer

Mit einem 48:12-Kantersieg in fremde Halle haben die A-Jugend-Handballer der JSG Saalfeld/Könitz/Bad Blankenburg gegen den SV Einheit Bad Salzungen ihren dritten Tabellenplatz in der Thüringer Oberliga gefestigt. Bester Torschütze war Marc Freimuth, der insgesamt zehn Treffer erzielte und auf Rang vier der Saison-Torschützenliste der Liga steht.