Glauchau. Thüringer machen in der Mitteldeutschen Oberliga mit 30:26-Auswärtserfolg den Platz auf dem Podest aus eigener Kraft klar.

Der HSV Bad Blankenburg beendet die Viertliga-Saison auf dem dritten Tabellenplatz und erreicht damit das selbstgesteckte Saisonziel. Verständlicherweise großer Jubel in der Kabine der Thüringer, die das letzte Punktspiel beim HC Glauchau/Meerane mit 30:26 gewannen und damit nicht mehr auf Schützenhilfe von Einheit Plauen angewiesen waren. Die trafen auf den ärgsten Verfolger USV Halle, die ihre Heimbegegnung gegen die Sachsen letztlich verloren.

Der Tabellendritte war von Anfang an im Bilde und hatte in Volodymir Kilievyi (7) und Vaclov Kovar (6) die erfolgreichsten Torschützen in dieser Partie. Nach 20 Siegen und acht Niederlagen konnte man in den Zweikampf an der Spitze letztlich nicht eingreifen, zeigte sich aber mit dem Verlauf der Saison durchaus zufrieden.