Rudolstadt. Akteure von der SpVgg. Rudolstadt qualifizieren sich damit für die deutschen Meisterschaften

Im Wettbewerb der Kreiskegel-Vereine um den Titel des Thüringer Vereinsmannschaftsmeisters haben die Senioren des mit einem Sieg im Finalturnier einen überzeugenden Auftritt hingelegt und sich zudem für die deutsche Meisterschaft im kommenden Monat qualifiziert.

30 Holz Vorsprung vor dem Zweiten

Auf den Bahnen in Bad Langensalza brachte man am Ende vor der zweitplatzierten Vertretung des , die als Titelverteidiger das Final Four in diesem Wettbewerb erreichten, mit letztlich erspielten 2203 Zählern einen 30-Holz-Vorsprung über die Ziellinie und errang somit den Meistertitel in diesem Jahr. Damit qualifizierte sich das Team, welches ausnahmslos aus Spielern der besteht, für die Deutsche Meisterschaft, welche vom Ende Juni im baden-württembergischen stattfindet. Man darf gespannt sein, wie sich das Team des Kreiskegelvereins Schwarzakreis in der Runde der besten deutschen Seniorenkegler dann schlägt. Man kann aber durchaus mit einer Überraschung rechnen.

Dominant auch in den ersten Runden

Bevor man jedoch in Bad Langensalza auflaufen durfte, musste man in der ersten Runde dieses Pokalwettbewerbes die Mannschaft des (2173:2073 Zählern) sowie in Runde zwei die des (2180:2132) „aus dem Weg räumen“. Im Finalturnier belegte Platz drei der und Rang vier ging an den .