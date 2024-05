Rudolstadt. Sportliche Nachrichten aus der Region Saalfeld/Rudolstadt

Rudolstädter Firmenlauf

Große Resonanz im Vorfeld des 9. Rudolstädter Firmenlaufes: Der LAC Rudolstadt, einer der Veranstalter, freut sich darüber, dass man an die 900 Anmeldungen registriert hat. Damit steuert der Lauf auf eine neue Höchstmarke zu. Die laufbegeisterten Mitarbeiter zahlreicher Firmen aus der Region werden die etwa fünf Kilometer lange Strecke am kommenden Mittwoch ab 17.30 Uhr in Angriff nehmen.

Knappe Niederlage für Rudolstädter

Tennis-Oberligist TV Am Saalebogen musste in der Altersklasse Herren 30 bei Tabellennachbarn TSV Arnstadt eine knappe 4:5-Niederlage hinnehmen. Damit bleiben die Rudolstädter nach sechs Spieltagen mit zwei Siegen Tabellenfünfter. Die Punkte in Arnstadt gewannen für die Rudolstädter Bernhard Bob und Stefan Staskewitsch, die auch im Doppel siegten, und Stefan Schmidt.

Schwarzatallauf am 15. Juni

Der TSV Bad Blankenburg richtet mit dem SV Greifenstein den 41. Schwarzatal-Lauf aus. Am Samstag, dem 15. Juni, um neun Uhr wird die Veranstaltung auf dem Gelände der Landessportschule eröffnet. Begonnen wird mit den Kinderläufen über einen Kilometer (M/W U8/ U10/U12) und drei Kilometer (M/W U14/U16). Erstmals gibt es auch einen Lauf über 400 m. Der Startschuss zu den Hauptläufen über 10 und 19 Kilometer ertönt um zehn Uhr.