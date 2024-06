Saalfeld. Landrat Marko Wolfram bedankt sich für die geleistete Arbeit des „Mr. Kreissportjugend“ in mehr als drei Jahrzehnten.

Seit 30 Jahren existiert der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, vor 30 Jahren wurde der Kreissportbund Saale-Schwarza e.V. gegründet – und seit 30 Jahren ist Karl-Heinz Barth das Gesicht der Kreissportjugend im Kreissportbund. Damit ist er auch der Motor der zahlreichen sportlichen Aktivitäten, die von der Kreissportjugend entwickelt wurden. Dazu gehören Projekte wie der Mäusecup der Vorschulkinder, den seit mehr als 20 Jahren Generationen von Kindern im Landkreis erleben durften.

Kürzlich wurde Karl-Heinz Barth im Rahmen der Festveranstaltung 30 Jahre Kreissportbund und 30 Jahre Kreissportjugend in der Saalfelder Schlosskapelle verabschiedet. Bereits im April hatte er beim diesjährigen Kreisjugendtag der Kreissportjugend den Staffelstab übergeben. Mit dem neuen Vorstand der Kreissportjugend, bestehend aus Daniel Böhm-Jostschulte und Dörte Schwertner, weiß er seine Nachfolge beim Team der Kreissportjugend in guten Händen. Für seine Verdienste rund um den Sport im Kreis erhielt er im April vom KSB eine Auszeichnung der besonderen Art als „Held im Sport“. Landrat Marko Wolfram erinnerte dabei an das legendäre Bild der Satirezeitschrift Punch „Der Lotse geht von Bord“.

Landrat bedankt sich im Saalfelder Schloss bei Barth

In der vergangenen Woche war Karl-Heinz Barth erneut zu Gast im Saalfelder Schloss: Landrat Marko Wolfram nutzte die Gelegenheit, um sich noch einmal persönlich bei Karl-Heinz Barth für seine Arbeit zu bedanken. „Du hast so viel für den Landkreis getan, deshalb kann jedes Geschenk und jeder Dank nur symbolisch sein“, sagte er.

Im Gespräch ließ Barth seine ehrenamtliche Arbeit in der Kreissportjugend Revue passieren – und ebenso seine Zeit als Hallenwart in der Turnhalle im Staatlichen Berufsbildenden Zentrum in Rudolstadt-Schwarza. Zum Sport war er nicht erst mit der Gründung der Kreissportjugend gekommen – schon vor der Friedlichen Revolution von 1989 war er im Sportkreis Rudolstadt als damals hauptamtlicher Jugendwart tätig.

Schon seit den 1970er Jahren war er als Übungsleiter aktiv, zunächst im Fußball, später im Turnen. „Dein Ziel war es immer, junge Menschen für Sport an sich und besonders für den Sport im Verein zu begeistern, dies ist dir hervorragend gelungen“, fasste der Landrat zusammen. „Als Mister Kreissportjugend hast Du die Geschicke der Sportjugend über Jahrzehnte geprägt – deshalb war die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 2019 nur allzu berechtigt“, sagte Wolfram abschließend.